/कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित

CTTC 2026: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का रविवार को भव्य समापन हो गया. 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का अंत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के साथ हुआ. क्लोजिंग सेरेमनी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के खेल मंत्री आशीष सूद विशेष रूप से मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.