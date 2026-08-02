/कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित

CTTC 2026: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का रविवार को भव्य समापन हो गया. 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का अंत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के साथ हुआ. क्लोजिंग सेरेमनी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के खेल मंत्री आशीष सूद विशेष रूप से मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाते हुए कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए. भारत के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से न सिर्फ घरेलू दर्शकों का दिल जीता, बल्कि कॉमनवेल्थ देशों के बीच भारतीय टेबल टेनिस की बढ़ती ताकत का भी शानदार प्रदर्शन किया.
समापन समारोह में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. इस दौरान त्यागराज स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खिलाड़ियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया. सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को और भी यादगार बना दिया, जिससे पूरे आयोजन का समापन उत्साह और गौरव के माहौल में हुआ.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि देश और दिल्ली के लिए यह गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण ही भारत को खेलों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है. सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करते रहें.
वहीं दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुई है. भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. उनका विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारतीय खिलाड़ी इसी तरह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता का नया इतिहास रचते रहेंगे.