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कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित

CTTC 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत का दबदबा रहा. समापन समारोह में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. इस दौरान त्यागराज स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खिलाड़ियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 02, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:01 PM IST
कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को CM रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित
Image Credit: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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