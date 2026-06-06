Add Zee Business As A Preferred Source
App

ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद ने रच दिया इतिहास, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बने पहले भारतीय

भारतीय शतरंज के स्टार और ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने इतिहास रच दिया है. आर. प्रज्ञानंद ने शुक्रवार को जर्मनी के विंसेंट कीमर के खिलाफ आखिरी राउंड में जीत हासिल करके नॉर्वे चेस चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा जमा लिया है. आर. प्रज्ञानंद नॉर्वे चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 06, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:16 AM IST
ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद ने रच दिया इतिहास, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बने पहले भारतीय

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक ऐसा घर जहां बिना पासपोर्ट-वीजा के रोज विदेश जाते हैं लोग! वायरल हुई अनोखी दास्तान
Longwa Village0 min ago
2
Teacher Glue Gun Scald Girl0 min ago
3
lpg price today7 min ago
4
Humanoid robot9 min ago
5
R Praggnanandhaa9 min ago