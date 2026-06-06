ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद ने रच दिया इतिहास, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बने पहले भारतीय

भारतीय शतरंज के स्टार और ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने इतिहास रच दिया है. आर. प्रज्ञानंद ने शुक्रवार को जर्मनी के विंसेंट कीमर के खिलाफ आखिरी राउंड में जीत हासिल करके नॉर्वे चेस चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा जमा लिया है. आर. प्रज्ञानंद नॉर्वे चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. ओस्लो में खेले गए टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में विंसेंट कीमर पर जीत के साथ आर. प्रज्ञानंद ने शानदार वापसी करते हुए नॉर्वे चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है.
20 साल के ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर के खिलाफ आखिरी राउंड में जीत हासिल करके नॉर्वे चेस चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती है. आर. प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे यादगार वापसी करते हुए इतिहास रच दिया है. आर. प्रज्ञानंद की जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल थे.
इस बड़े टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर-1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश, अलीरेजा फिरोजा, वेस्ली सो और कीमर जैसे खिलाड़ी शामिल थे, जिससे यह इंटरनेशनल कैलेंडर के सबसे मजबूत टूर्नामेंटों में से एक बन गया. वेस्ली सो ने आर्मागेडन में अलीरेजा फिरोजा को हराकर खिताब जीतने की अपनी उम्मीदें बनाए रखीं, लेकिन प्रज्ञानंद की आखिरी दौर की जीत ने अमेरिकी खिलाड़ी को चैंपियनशिप से दूर कर दिया.
वहीं, दूसरी ओर, मैग्नस कार्लसन ने एक मुश्किल टूर्नामेंट का शानदार समापन किया. मैग्नस कार्लसन ने डी. गुकेश के खिलाफ क्लासिकल मैचों में दोनों बार जीत हासिल की और कीमर से आगे निकलकर चौथा स्थान हासिल किया. टूर्नामेंट के बीच में कई हार के कारण प्रज्ञानंद के खिताब जीतने की चुनौती खतरे में पड़ गई थी और वह पीछे हो गए थे. हालांकि, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने शानदार वापसी की.
आर प्रज्ञानंद ने अलीरेजा फिरोजा, मैग्नस कार्लसन और डी गुकेश के खिलाफ लगातार कई अहम क्लासिकल जीत हासिल कीं और आखिरी दौर से पहले खुद को फिर से खिताब की दौड़ में शामिल कर लिया. राउंड-9 में डी गुकेश के खिलाफ आर प्रज्ञानंद की जीत खास तौर पर निर्णायक साबित हुई. इससे वह लीडर्स के काफी करीब पहुंच गए और आखिरी दिन एक रोमांचक मुकाबले की स्थिति बन गई. आखिरी दौर में पहुंचने पर, आर प्रज्ञानंद खिताब के लिए वेस्ली सो और अलीरेजा फिरोजा के साथ कड़े मुकाबले में थे.
आर प्रज्ञानंद के सफर की एक खास बात मैग्नस कार्लसन पर उनका दबदबा था. प्रज्ञानंद ने टूर्नामेंट के दौरान क्लासिकल शतरंज में मैग्नस कार्लसन को दो बार हराया. वह भारत के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बाद ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में यह कारनामा किया. वे 2026 में क्लासिकल गेम्स में मैग्नस कार्लसन को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी भी बने.