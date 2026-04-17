नोवाक जोकोविच की वापसी पर लगा ब्रेक, क्या कंधे की चोट बनेगी 25वें ग्रैंड स्लैम की राह में बाधा?

Novak Djokovic Injury: महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने मैड्रिड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है. इससे अगले महीने होने वाले फ्रेंच ओपन से पहले उनकी फिटनेस पर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. 38 वर्षीय दिग्गज ने शुक्रवार (17 अप्रैल) को बताया कि वह स्पेनिश राजधानी में नहीं खेलेंगे क्योंकि वह कंधे की पुरानी समस्या से उबर रहे हैं जिसने उनके इस सीजन को बाधित कर दिया है. जोकोविच ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैड्रिड, दुर्भाग्य से मैं इस साल प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाऊंगा. मैं जल्द वापसी करने के लिए अपने सुधार (रिकवरी) पर काम कर रहा हूं.''

क्ले-कोर्ट सीजन के इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट से जोकोविच की अनुपस्थिति रोलां गैरो की तैयारी के लिहाज से एक नाजुक समय पर आई है. वह 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब के करीब हैं. इस सीजन में उनके सीमित मैच समय ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है. सर्बियाई महान खिलाड़ी ने 2026 में अब तक केवल दो टूर्नामेंट खेले हैं, जिसमें फरवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में उपविजेता रहना और मार्च में इंडियन वेल्स में चौथे दौर से बाहर होना शामिल है.

चोट ने कितनी बार जोकोविच को रोका है?

जोकोविच की फिटनेस समस्याओं ने उन्हें मियामी ओपन और मोंटे कार्लो मास्टर्स सहित कई स्पर्धाओं से हटने के लिए मजबूर किया है,. इससे पेरिस मेजर (फ्रेंच ओपन) से पहले क्ले कोर्ट पर उनके अभ्यास का समय काफी कम हो गया है.

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क्या मैड्रिड में खेलने की उम्मीद थी?

जोकोविच ने शुरू में मैड्रिड में खेलने का संकेत दिया था. इस सप्ताह की शुरुआत में शहर में एक यूरोलीग बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पेनिश ब्रॉडकास्टर मोविस्टार+ से बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया था कि वह चोट के कारण शारीरिक रूप से थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि, अब वह रिकवरी को प्राथमिकता दे रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं.

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आखिरी मैचों में क्या हुआ था?

जोकोविच को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कराज से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद इंडियन वेल्स में जैक ड्रेपर ने उन्हें हराया था. तब से उनके दाहिने कंधे में बार-बार होने वाली तकलीफ ने उन्हें दौरे (टूर) से दूर रखा है. अब जोकोविच के 6 मई से शुरू होने वाले इटालियन ओपन (रोम) में लौटने की उम्मीद है, जो 24 मई से शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन से पहले क्ले पर उनकी एकमात्र प्रतिस्पर्धी तैयारी हो सकती है.