गुणसेकरन ने चीन में किया भारत को झंडा बुलंद, मिलिट्री खेलों में जीते 2 गोल्ड

वुहान: भारत के आनंदन गुणासेकरन (Anandan Gunasekaran ) ने यहां जारी मिश्व मिलिट्री खेलों (World Military Games) में मंगलवार को (दिव्यांग इवेंट) में भारत को दो स्वर्ण पदक दिलाए. आनंदन ने पुरुषों की 100 और 400 मीटर आईटी1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते. चीन में 7वें विश्व मिलिट्री खेल आयोजित किए जा रहे हैं.

12 सेकंड का समय निकाला 100 मीटर रेस में

भारतीय खिलाड़ी ने 100 मीटर स्पर्धा में 12 सेकेंड का समय निकालते हुए पहले स्थान के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. पेरू के कासस जोस ने 12.65 सेकेंड के समय के साथ इस स्पर्धा का रजत और कोलंबिया के फरजारडो पाडरे टीओडिसेलो ने 12.72 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया.

Many congratulations to #AnandanGunasekaran on winning a goldfor India in Disabled Men’s 100m IT1 event at the 7th #CISM World Military Games being held in Wuhan.

You are an inspiration to all! Kudos. #Wuhan2019 @adgpi pic.twitter.com/fPde2N8OYa

— Dept of Sports MYAS (@IndiaSports) October 22, 2019