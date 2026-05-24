10.09 सेकंड... भारत को मिला अपना उसैन बोल्ट! गुरिंदरवीर सिंह ने 48 घंटे में दो बार तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड

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Gurindervir Singh Federation Cup 2026: रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान भारतीय स्प्रिंटिंग में एक ऐतिहासिक दो दिवसीय मुकाबला देखने को मिला. पंजाब के गुरिंदरवीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड को अपने नाम किया. शुक्रवार को थोड़े समय के लिए रिकॉर्ड रखने के बाद गुरिंदरवीर ने शनिवार को 10.09 सेकंड की शानदार दौड़ लगाकर 10.10 सेकंड की बाधा को पार करने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया.
23 मई 2026 को पुरुषों के 100 मीटर फाइनल में इस ऐतिहासिक समय के साथ गुरिंदरवीर ने अमिनेश कुजूर से राष्ट्रीय रिकॉर्ड वापस छीना. इसके अलावा उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स (10.16s क्वालीफिकेशन मार्क) और एशियाई खेलों के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया.
यह नाटकीय अंत उस घटना के ठीक 24 घंटे बाद हुआ जब सेमीफाइनल हीट के दौरान गुरिंदरवीर और कुजूर ने आपस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड का आदान-प्रदान किया था. यह भारतीय एथलेटिक्स की हाल के वर्षों की सबसे रोमांचक स्प्रिंट प्रतिद्वंद्विता बन गई है. शनिवार के फाइनल में कुजूर 10.20 सेकंड के साथ दूसरे और प्रणव प्रमोद 10.29 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
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राष्ट्रीय रिकॉर्ड को लेकर यह उथल-पुथल 22 मई को सेमीफाइनल हीट के दौरान ही शुरू हो गई थी. गुरिंदरवीर ने पहले सेमीफाइनल हीट में 10.17 सेकंड का समय निकालकर अमिनेश कुजूर के 10.18 सेकंड के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था. हालांकि, यह जश्न मात्र कुछ मिनट ही चला, क्योंकि अगली ही हीट में ओडिशा के अमिनेश कुजूर ने 10.15 सेकंड की दौड़ लगाकर रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया.
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शुक्रवार को जहां अमिनेश ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया था, वहीं गुरिंदरवीर मात्र 0.01 सेकंड से चूक गए थे हालांकि, पंजाब के इस धावक ने शनिवार के फाइनल में जोरदार वापसी की और 10.09 सेकंड के समय के साथ बाधाओं को चकनाचूर कर दिया. इसके साथ ही वह आधिकारिक तौर पर 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए.
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