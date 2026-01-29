Advertisement
क्रिकेट के बाद टेनिस में हैंडशेक कांड... नंबर-1 खिलाड़ी ने दुश्मन देश की प्लेयर से नहीं मिलाया हाथ, फिर बुरी तरह हराया

Aryna Sabalenka vs Elina Svitloina: बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बनाई. दोनों खिलाड़ियों ने मैच के दौरान हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

 

Jan 29, 2026, 05:48 PM IST
Australian Open Sabalenka vs Svitloina: ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. उन्होंने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बनाई है. सबालेंका के लिए यह एक आसान काम जैसा था. उन्होंने सिर्फ एक घंटे और 16 मिनट में जीत पक्की की और रॉड लेवर एरिना में 6-2, 6-3 से मैच को अपने नाम कर लिया.

मैच में बिगड़ा माहौल

शुरुआत में सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि दोनों ने मैच से पहले की सामान्य शिष्टाचार को नजरअंदाज कर दिया. दोनों ने मैच में न तो शुरुआत से पहले और न ही खत्म होने के बाद हाथ मिलाया. यहां तक कि सबालेंका बॉल किड के साथ मैच से पहले की फोटो खिंचवाने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन उनकी प्रतिद्वंद्वी ने ऐसा करने से मना कर दिया. इसका मुख्य कारण यूक्रेन में चल रहा तनाव और दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष में रूस को समर्थन देने में बेलारूस की भूमिका है.

चेयर अंपायर ने सबालेंका पर लगाया जुर्माना

सबालेंका ने उतनी मजबूती से शुरुआत नहीं की जितनी वह चाहती थीं, उनसे गलतियां हुईं. पहले सेट में तनाव उस बढ़ गया जब पहले सेट के चौथे गेम का पहला पॉइंट स्वितोलिना को दे दिया गया क्योंकि चेयर-अंपायर ने सबालेंका को रैली के दौरान आवाज निकालकर अपनी प्रतिद्वंद्वी का ध्यान भटकाने वाला माना. सबालेंका ने वीडियो रिव्यू के लिए भी अपील की, लेकिन फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ.

खास लिस्ट में सबालेंका की एंट्री

स्वितोलिना पर जीत के साथ सबालेंका अब ओपन एरा में ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार चार सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं. वह 1971 से 1977 तक लगातार सात फाइनल में हिस्सा लेने वाली ऑस्ट्रेलियाई इवोन गुलागोंग और 1997 से 2002 तक लगातार छह फाइनल खेलने वाली स्विस दिग्गज मार्टिना हिंगिसकी लिस्ट में शामिल हो गई हैं.

फाइनल में रयबाकिना से होगा मुकाबला

यह सबालेंका का करियर का आठवां ग्रैंड स्लैम फाइनल भी है. अब वह एलेना रयबाकिना के खिलाफ फाइनल में खेलेंगी. सबालेंका दो बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता भी हैं. उन्होंने 2023 और 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है. अब वह अपनी उपलब्धियों की लिस्ट में तीसरा खिताब जोड़ने का लक्ष्य रखेंगी.

