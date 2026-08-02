Hardik Pandya Trade Explained: मुंबई इंडियंस से अलग होंगे हार्दिक पांड्या? किस टीम में जाने पर मिलेगी कप्तानी?

Hardik Pandya Next IPL Destination: धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आधिकारिक तौर पर अभी मुंबई इंडियंस से बाहर नहीं हुए हैं. 5 बार आईपीएल जीत चुकी इस टीम ने ट्रेड की अफवाहों पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है. रविवार (2 अगस्त) को मुंबई इंडियंस ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी पोस्ट-सीजन समीक्षा अभी अधूरी है और वे फिलहाल चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) या किसी अन्य फ्रेंचाइजी के साथ खिलाड़ियों के ट्रेड पर चर्चा नहीं कर रहे हैं. हार्दिक के भविष्य पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि उनके बाहर निकलने की संभावना को केवल सोशल मीडिया का शोर कहकर खारिज नहीं किया जा सकता. रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने भी स्थिति का जायजा लिया है.
मुख्य सवाल यह नहीं है कि क्या हार्दिक में अब भी टीमों की दिलचस्पी है? एक भारतीय तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जिसके पास खिताब जीतने वाली कप्तानी का अनुभव हो, उसके लिए हमेशा खरीदार रहेंगे. महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कौन सी टीम हार्दिक के वर्तमान स्वरूप को अपना सकती है, बजाय इसके कि वे उनके पुराने और सबसे शक्तिशाली संस्करण के इर्द-गिर्द योजनाएं बनाएं.
हम यहां उन टीमों के बारे में बता रहे हैं जो हार्दिक पांड्या पर दांव लगा सकती हैं...
चेन्नई सुपरकिंग्स उनके लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है क्योंकि उनका सीनियर खिलाड़ियों के करियर को फिर से संवारने का इतिहास रहा है. चेन्नई उनके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है, बशर्ते उनकी बल्लेबाजी की स्थिति और नेतृत्व की भूमिका स्पष्ट हो. हालांकि, चेन्नई के साथ तालमेल बिठाने में दो मुख्य समस्याएं हैं: बल्लेबाजी का दोहराव और कप्तानी. शिवम दुबे ने पिछले सीजन में 158.82 की स्ट्राइक रेट से 270 रन बनाए थे. अगर वे टीम में बने रहते हैं, तो हार्दिक और दुबे दोनों को मध्यक्रम में फिट करना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, अफवाहों के अनुसार दुबे इस ट्रेड डील का हिस्सा हो सकते हैं. इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के नियुक्त कप्तान हैं. ऐसे में उन्हें कप्तानी शायद ही मिल पाए.
दिल्ली कैपिटल्स के साथ हार्दिक का मेल कम विश्वसनीय लगता है. दिल्ली का पिछला सीजन मिला-जुला रहा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी गेंदबाजी थी, जिसने 10.04 की इकॉनमी से सबसे कम 64 विकेट लिए. हार्दिक का 2026 का प्रदर्शन इस गेंदबाजी समस्या को हल नहीं करता है. दिल्ली के पास पहले से ही अक्षर पटेल, केएल राहुल और वापसी कर रहे ऋषभ पंत जैसे नेतृत्व के विकल्प मौजूद हैं. केएल राहुल ने 593 रन बनाए हैं और पंत की वापसी ने टीम में एक और पूर्व कप्तान जोड़ दिया है. ऐसे में दिल्ली की प्राथमिकता नेतृत्व के बजाय कुलदीप यादव के जाने के बाद अपने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करना होनी चाहिए.
राजस्थान रॉयल्स के साथ भी हार्दिक के नाम को जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी उम्मीद सबके कम है. हार्दिक के बदले यशस्वी जायसवाल के बदले ट्रेड का प्रस्ताव है. यह नामुमकिन सा दिखता है. रॉयल्स ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी. यशस्वी जायसवाल (427 रन) और रियान पराग (309 रन) जैसे युवा खिलाड़ियों ने टीम को मजबूती दी है. ऐसे में 24 वर्षीय जाबांज ओपनर जायसवाल को छोड़कर हार्दिक जैसे खिलाड़ी को लेना टीम की किसी स्पष्ट कमजोरी को दूर नहीं करता.
हार्दिक पांड्या के ट्रेड से जुड़ी खबरों में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) का नाम सबसे अधिक विश्वसनीय बनकर उभरा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जून में KKR और मुंबई के वरिष्ठ प्रबंधन के बीच कई दौर की चर्चा हुई थी, जिसमें कप्तानी का प्रस्ताव भी शामिल था. अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद KKR को आईपीएल 2027 के लिए एक नए कप्तान की तलाश है. रिंकू सिंह एक आंतरिक विकल्प जरूर हैं, लेकिन हार्दिक को कप्तान नियुक्त करना टीम को तत्काल और अनुभवी नेतृत्व प्रदान कर सकता है. नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह के साथ बेहतरीन साझेदारी बना सकते हैं. टीम को किसी खिलाड़ी को हटाने की जरूरत नहीं होगी. उनका उद्देश्य मध्य ओवरों के कठिन समय को निकालना और मौका मिलने पर आक्रमण करना होगा. इससे हार्दिक की भूमिका केवल एक 'फिनिशर' से कहीं अधिक व्यापक हो जाएगी.