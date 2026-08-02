Hardik Pandya Trade Explained: मुंबई इंडियंस से अलग होंगे हार्दिक पांड्या? किस टीम में जाने पर मिलेगी कप्तानी?

हार्दिक पांड्या के ट्रेड से जुड़ी खबरों में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) का नाम सबसे अधिक विश्वसनीय बनकर उभरा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जून में KKR और मुंबई के वरिष्ठ प्रबंधन के बीच कई दौर की चर्चा हुई थी, जिसमें कप्तानी का प्रस्ताव भी शामिल था. अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद KKR को आईपीएल 2027 के लिए एक नए कप्तान की तलाश है. रिंकू सिंह एक आंतरिक विकल्प जरूर हैं, लेकिन हार्दिक को कप्तान नियुक्त करना टीम को तत्काल और अनुभवी नेतृत्व प्रदान कर सकता है. नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह के साथ बेहतरीन साझेदारी बना सकते हैं. टीम को किसी खिलाड़ी को हटाने की जरूरत नहीं होगी. उनका उद्देश्य मध्य ओवरों के कठिन समय को निकालना और मौका मिलने पर आक्रमण करना होगा. इससे हार्दिक की भूमिका केवल एक 'फिनिशर' से कहीं अधिक व्यापक हो जाएगी.