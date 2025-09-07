Asia Cup: भारत चौथी बार बना चैंपियन.. हॉकी वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई, 8 साल का सूखा खत्म
Asia Cup: भारत चौथी बार बना चैंपियन.. हॉकी वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई, 8 साल का सूखा खत्म

Asia Cup: हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने हॉकी एशिया कप फाइनल में कोरिया को करारी शिकस्त दी. टीम इस टूर्नामेंट में चौथी बार चैंपियन बनी है और हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. टीम इंडिया ने 8 साल का सूखा खत्म करते हुए खिताबी जीत दर्ज की है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:44 PM IST
Team India
Team India

Hockey Asia Cup: हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने हॉकी एशिया कप फाइनल में कोरिया को करारी शिकस्त दी. टीम इस टूर्नामेंट में चौथी बार चैंपियन बनी है और हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. खिताबी जंग में कोरिया को 4-1 से मात देकर टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 8 साल का सूखा खत्म किया है. अब टीम इंडिया का अगला मिशन 2026 वर्ल्ड कप होगा. 

दिलप्रीत सिंह ने जीता दिल

भारत की तरफ से दिलप्रीत सिंह अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने दो गोल किए, इसके अलावा सुखजीत सिंह भी जीत के हीरो से कम नहीं हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही मिनट में बढ़त दिलाई. आखिरी क्वार्टर में अमित रोहिदास का जलवा दिखा और गोल कर जीत टीम इंडिया की झोली में डाल दी. भारत इस टूर्नामेंट में चौथी बार चैंपियन बना है.

8 साल पहले मलेशिया को दी थी शिकस्त

इस टूर्नामेंट में भारत ने अपनी पिछली ट्रॉफी साल 2017 में जीती थी. उस दौरान टीम इंडिया ने ढाका में मलेशिया को फाइनल में मात दी थी. एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अजेय साबित हुई. चीन को मात देकर टीम इंडिया ने जीत के साथ इसका आगाज किया था. फाइनल में भारत ने पहले  30 सेकंड के अंदर ही पहला गोल दाग दिया और कोरिया पर प्रेशर बना दिया था.

8वें मिनट में दिलप्रीत को मिला मौका

दिलप्रीत को आठवें मिनट में एक मौका मिला लेकिन वह गोल किम ने उनका प्रयास बचा लिया. दो गोल स्पॉट बचाने के बाद कोरिया हावी होती दिख रही थी, टीम इंडिया के सारे वार फेल होते दिखे. भारत को 20वें मिनट में मौका मिला और पेनल्टी कॉर्नर में राजिंदर ने बाईं ओर से गेंद को आगे बढ़ाया, लेकिन कोरिया के रेफरल ने उसे नाकाम कर दिया. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी.  कोरिया को खेल का पहला पेनल्टी कॉर्नर 40वें मिनट में मिला, लेकिन कृष्ण पाठक ने शानदार बचाव किया और डिफेंस ने तुरंत गेंद पर कब्जा कर खतरा टाल दिया था.

तीसरा गोल 44वें मिनट में ही आ गया जब दिलप्रीत ने एक बेहतरीन मूव के बाद अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. इस मूव के बाद भारत गेंद को तेजी से डिफेंसिव लाइन में ले गया और स्ट्राइकर को बस गोल करने का मौका देना था. 50वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला और अमित रोहिदास ने बिना कोई गलती किए गोल कर स्कोर 4-0 कर दिया. कोरिया को भी एक पेनल्टी कॉर्नर मिला जिससे उसने वापसी की और 51वें मिनट में सोन डैन ने एक वेरिएशन की मदद से गोल कर दिया. अंत में भारत ने कोरिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

Hockey Asia Cup

