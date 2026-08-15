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स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया ने देशवासियों को दिया जीत का तोहफा, वर्ल्ड कप के पहले मैच में वेल्स को रौंदा

India vs Wales Hockey World Cup 2026: भारतीय हॉकी टीम ने स्वतंत्रता दिवस पर वेल्स को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप 2026 अभियान का शानदार आगाज किया. कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दो शानदार गोलों ने भारत की जीत पक्की की.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 15, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:41 PM IST
स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया ने देशवासियों को दिया जीत का तोहफा, वर्ल्ड कप के पहले मैच में वेल्स को रौंदा
Image Credit: भारतीय हॉकी टीम ने वेल्स को हराया. Picture: X@TheHockeyIndia

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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