/स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया ने देशवासियों को दिया जीत का तोहफा, वर्ल्ड कप के पहले मैच में वेल्स को रौंदा

India vs Wales Hockey World Cup 2026: भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार (15 अगस्त) को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को वर्ल्ड कप में पहली जीत का तोहफा दिया है. भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कुछ और होता. नीदरलैंड के एम्सटलवीन में खेले गए अपने पहले ग्रुप डी मैच में हरमनप्रीत सिंह की टीम ने वेल्स को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप अभियान की शानदार शुरुआत की. इस मैच में उतरने के साथ ही भारत सभी 16 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाला पहला देश बन गया है.
खेल की शुरुआत में सब कुछ भारत के पक्ष में नहीं था. वेल्स ने गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और गोल करने का पहला स्पष्ट मौका भी बनाया. जैसे-जैसे भारतीय टीम मैच में सेट हुई, उन्होंने मौके तलाशने शुरू किए और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपना दबदबा. इस शानदार प्रदर्शन के बाद अब हरमनप्रीत और उनकी टीम को सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच से पहले लय मिल गई. टीम 19 अगस्त को चीर-प्रतिद्वंद्वी पकिस्तान से भिड़ेगी.
India beat Wales 3-1 in their opening Pool D game of the FIH World Cup 2026 in Amstelveen
Swipe through the match-day moments from India’s winning start. #HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #INDvsWAL pic.twitter.com/AwBdOHHogL
— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 15, 2026
मैच के आठवें मिनट में संजय ने एक शक्तिशाली ड्रैग-फ्लिक के जरिए गोल कर भारत को पहली सफलता दिलाई. इसके तीन मिनट बाद कप्तान हरमनप्रीत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया. उनके सटीक शॉट ने वेल्स की टीम को भारी दबाव में डाल दिया.
पहला क्वार्टर खत्म होने तक भारतीय टीम पूरी तरह से खेल पर नियंत्रण बना चुकी थी. टीम इंडिया ने धीमी शुरुआत को एक आक्रामक खेल में बदलते हुए वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में जीत के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर लिया था.
हाफटाइम के बाद भी भारत का अटैक कम नहीं हुआ और 43वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इस मौके को खाली नहीं जाने दिया और एक दमदार गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया. यह इस मैच में हरमनप्रीत का व्यक्तिगत रूप से दूसरा गोल था.
Two goals. One commanding performance. Harmanpreet Singh leads the way as India’s 'Player of the Match' in their 3–1 win over Wales in the opening Pool D match at the FIH World Cup 2026 in Amstelveen! #HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #INDvsWAL pic.twitter.com/Ht1iwvvdce
— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 15, 2026
वेल्स ने मुकाबले में लौटने की काफी कोशिश की, लेकिन वे भारतीय रक्षापंक्ति (डिफेंस) में सेंध लगाने के लिए संघर्ष करते दिखे. दूसरे क्वार्टर में वेल्स के खिलाड़ी प्रिचर्ड गोल करने के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन उनका शॉट गोल पोस्ट से टकरा गया. हालांकि, 56वें मिनट में वेल्स के सैम वेल्श ने पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए एक गोल कर अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन यह गोल वेल्स को हार से बचाने के लिए बहुत देर से आया था.