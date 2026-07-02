/हैरी केन का ऐतिहासिक धमाका: रोनाल्डो और पेले के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त, अब सिर्फ लियोनल मेसी से पीछे

Harry Kane Record: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में इंग्लैंड ने धमाकेदार वापसी करते हुए डीआर कांगो को 2-1 से हरा दिया. इस मैच में इंग्लैंड की टीम एक समय टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी. कांगो के ब्रायन सिपेंगा ने 7वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड को चौंका दिया था. मैच के दूसरे हाफ के 74 मिनट तक उनकी टीम 1-0 से आगे थी. ऐसा लग था कि वह एक बड़ा उलटफेर कर देगी, लेकिन दिग्गज खिलाड़ी हैरी केन ने मैच को पलट दिया. केन ने 75वें मिनट में बराबरी का गोल दागकर टीम की उम्मीदें जिंदा रखीं. इसके बाद 86वें मिनट में गोल कर टीम को जीत दिला दी.
हैरी केन ने इस सीजन में क्लब और देश के लिए कुल 72 गोल किए हैं, जिससे वह एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इस मामले में पुर्तगाल के कप्तान और महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया. रोनाल्डो ने 2011-12 सीजन में 69 मैचों में 69 गोल मारे थे. लियोनल मेसी ने भी 2012-13 सीजन में 62 मैचों में 69 गोल मारे थे. हालांकि, मेसी ने 2011-12 सीजन में 69 मैचों में 82 गोल ठोके थे. यह रिकॉर्ड अब तक कायम हैं.
Harry Kane has now scored 72 goals for club and country this season, overtaking Cristiano Ronaldo's best-ever goalscoring campaign.
Only Lionel Messi has ever produced a better season among football's modern greats.
Lionel Messi (2011/12): 82 goals in 69 games.
pic.twitter.com/t5wDojIdGF
— Football Tweet (@Footballtweet) July 1, 2026
हैरी केन का यह सीजन उनके करियर का सबसे शानदार सीजन साबित हो रहा है, जहां उन्होंने बायर्न म्यूनिख के लिए 61 और इंग्लैंड के लिए 11 गोल किए हैं. वह इंग्लैंड के लिए अब तक 117 मैचों में 84 गोल कर चुके हैं और टीम के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्कोरर हैं. 2026 वर्ल्ड कप में अब तक उनके 5 गोल हो चुके हैं, जिससे वह गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेस्सी (19 सर्वकालिक वर्ल्ड कप गोल) के ठीक पीछे बने हुए हैं.
England come back to claim their spot in the Round of 16! #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
हैरी केन ने इस मैच में दो गोल करके वर्ल्ड कप इतिहास में महान पेले (12 गोल) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. केन के अब वर्ल्ड कप में कुल 13 गोल हो गए हैं. वह वर्ल्ड कप इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं.
लियोनल मेसी (अर्जेंटीना)- 19
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 18
मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी) - 16
रोनाल्डो (ब्राजील) - 15
गर्ड मूलर (जर्मनी) - 14
जस्ट फोंटेन (फ्रांस) - 13
हैरी केन (इंग्लैंड)- 13
पेले (ब्राजील) - 12
मैच के बाद हैरी केन ने बीबीसी से कहा कि यह एक "पागलपन भरा मैच" था. उन्होंने टीम की चट्टान पर प्रहार करते रहना की मानसिकता के बारे में बात की. कोच थॉमस ट्यूकेल ने भी खिलाड़ियों के विश्वास की तारीफ की और कहा कि सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों के आने से खेल का स्तर ऊपर बढ़ा, जिससे वे अंततः जीत हासिल करने में सफल रहे.