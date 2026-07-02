Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /हैरी केन का ऐतिहासिक धमाका: रोनाल्डो और पेले के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त, अब सिर्फ लियोनल मेसी से पीछे

हैरी केन का ऐतिहासिक धमाका: रोनाल्डो और पेले के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त, अब सिर्फ लियोनल मेसी से पीछे

FIFA World Cup 2026: हैरी केन ने फुटबॉल इतिहास रचते हुए एक ही सीजन में 72 गोल दागकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कांगो डी आर के खिलाफ वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने पेले के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 02, 2026, 03:59 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:59 AM IST
हैरी केन का ऐतिहासिक धमाका: रोनाल्डो और पेले के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त, अब सिर्फ लियोनल मेसी से पीछे
Image Credit: इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने मैच में दो गोल किए. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गावस्कर की सलाह के बावजूद वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली इंडिया कैप, फिर से फैंस हैरान
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
2
Wimbledon1 hr ago
3
FIFA World Cup 20262 hrs ago
4
DNA5:51 PM IST
5
Ambala News5:49 PM IST