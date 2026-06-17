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हैरी केन vs लुका मोड्रिच... वर्ल्ड कप में आज होगा महासंग्राम, जानें भारत में कब और कहां देखें इंग्लैंड-क्रोएशिया मैच LIVE

England vs Croatia Live Streaming: इंग्लैंड की टीम कप्तान हैरी केन और स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंघम के नेतृत्व में मैदान पर उतरेगी. वहीं, क्रोएशिया के अनुभवी कप्तान लुका मोड्रिच अपने पांचवें विश्व कप में टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 17, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:06 PM IST
हैरी केन vs लुका मोड्रिच... वर्ल्ड कप में आज होगा महासंग्राम, जानें भारत में कब और कहां देखें इंग्लैंड-क्रोएशिया मैच LIVE
Image Credit: England vs Croatia match live streaming in india

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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