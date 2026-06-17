इस बीच, ग्रुप J में मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए अल्जीरिया को 3-0 से हराया. मुकाबले में अर्जेंटीना ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और अल्जीरियाई रक्षा पंक्ति को लगातार दबाव में रखा. टीम के आक्रामक खेल के सामने अल्जीरिया ज्यादा देर टिक नहीं सका. अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने हैट्रिक गोल दागकर महफिल लूट ली.