FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें ग्रुप L के बड़े मुकाबले पर टिकी होंगी, जहां इंग्लैंड और क्रोएशिया की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों को अपने ग्रुप की सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है, ऐसे में यह मुकाबला नॉकआउट दौर की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है.
इंग्लैंड की टीम कप्तान हैरी केन और स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंघम के नेतृत्व में मैदान पर उतरेगी. वहीं, क्रोएशिया के अनुभवी कप्तान लुका मोड्रिच अपने पांचवें विश्व कप में टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे. दोनों देशों के बीच अतीत में कई यादगार मुकाबले हुए हैं, इसलिए इस मैच को लेकर उत्साह चरम पर है.
इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया मैच अमेरिका के डलास स्थित एटीएंडटी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार गुरुवार देर रात 1:30 बजे शुरू होगा. भारत में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग अधिकार Unite8 Sports नेटवर्क और ZEE5 प्लेटफॉर्म के पास हैं, जहां फुटबॉल प्रेमी इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकेंगे.
इंग्लैंड ने विश्व कप क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीते थे और एक भी गोल नहीं खाया था. दूसरी ओर, क्रोएशिया की टीम बड़े टूर्नामेंटों में अपने जुझारू खेल के लिए जानी जाती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.
इस बीच, ग्रुप J में मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए अल्जीरिया को 3-0 से हराया. मुकाबले में अर्जेंटीना ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और अल्जीरियाई रक्षा पंक्ति को लगातार दबाव में रखा. टीम के आक्रामक खेल के सामने अल्जीरिया ज्यादा देर टिक नहीं सका. अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने हैट्रिक गोल दागकर महफिल लूट ली.
अर्जेंटीना की मजबूत जीत ने यह संकेत दे दिया है कि वह लगातार दूसरा विश्व कप खिताब जीतने की दौड़ में सबसे बड़े दावेदारों में शामिल है.अब फुटबॉल फैंस की नजरें इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर हैं, जहां जीत के साथ दोनों टीमें अपने विश्व कप अभियान को मजबूत शुरुआत देना चाहेंगी.
भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 कैसे देखें और स्ट्रीम करें?
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सभी ग्रुप-स्टेज मैच और नॉकआउट मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे.
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