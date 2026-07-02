/हैरी केन ने रचा इतिहास, दो गोल कर इंग्लैंड की जीत के बने सबसे बड़े हीरो, इंग्लैंड के फुटबॉल इतिहास में अमर हुआ नाम

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को इंग्लैंड ने 'राउंड ऑफ 32' के मैच में डीआर कांगो को 2-1 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. अब 6 जुलाई को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको सिटी स्टेडियम में मेक्सिको के साथ होगा. बुधवार को अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल किए, जिसने इंग्लैंड को एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करने में मदद की. फीफा वर्ल्ड कप 1966 की चैंपियन इंग्लैंड टीम अफ्रीकी टीमों के खिलाफ अपने पिछले नौ वर्ल्ड कप मुकाबलों में कभी नहीं हारी थी.
इस टीम ने अटलांटा में भी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने इस दौरान इतिहास रच दिया. वे इंग्लैंड के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा FIFA वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पांच या उससे ज्यादा गोल किए हैं. हैरी केन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल और FIFA वर्ल्ड कप, दोनों में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. हैरी केन ने अटलांटा में इंग्लैंड के 'राउंड ऑफ 32' मैच में DR कांगो के खिलाफ दो गोल किए. इसके साथ ही FIFA वर्ल्ड कप 2026 में उनके गोल की कुल संख्या पांच हो गई.
बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर ने 2018 में अपना FIFA वर्ल्ड कप डेब्यू किया और उस टूर्नामेंट में छह गोल करके 'गोल्डन बूट' जीता. इसके बाद, उन्होंने 2022 FIFA वर्ल्ड कप में दो गोल किए और फिर 2026 के टूर्नामेंट में एक बार फिर पांच गोल का आंकड़ा छुआ. कुल मिलाकर टेओफिलो कुबिलस, मिरोस्लाव क्लोज, थॉमस मुलर, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे के बाद हैरी केन ऐसे छठे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा FIFA वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पांच या उससे ज्यादा गोल किए हैं.
टेओफिलो कुबिलस ने पेरू के लिए 1970 और 1978 के FIFA वर्ल्ड कप में खेला और दोनों बार पांच-पांच गोल किए. मिरोस्लाव क्लोज, जिन्होंने चार FIFA वर्ल्ड कप (2002, 2006, 2010 और 2014) में जर्मनी की ओर से खेला, उन्होंने 2002 और 2006 के टूर्नामेंट में पांच-पांच गोल किए और मुलर ने जर्मनी के लिए 2010 और 2014 के टूर्नामेंट में पांच-पांच गोल किए. FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी मेसी ने 2022 FIFA वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए सात गोल किए और इस साल के टूर्नामेंट में भी अब तक छह गोल कर चुके हैं. वहीं, एम्बाप्पे ने 2022 FIFA वर्ल्ड कप में फ्रांस के लिए आठ गोल किए और FIFA वर्ल्ड कप 2026 में भी अब तक छह गोल कर चुके हैं.
1. लियोनल मेसी (अर्जेंटीना)- 19 गोल
2. किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 18 गोल
3. मिरोस्लाव क्लोज (जर्मनी) - 16 गोल
4. रोनाल्डो नाजारियो (ब्राजील) - 15 गोल
5. गर्ड मूलर (जर्मनी) - 14 गोल
6. जस्ट फोंटेन (फ्रांस) - 13 गोल
7. हैरी केन (इंग्लैंड)- 13 गोल