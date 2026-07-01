/England vs DR Congo: कप्तान हैरी केन का जादू, कांगो के खिलाफ बचाई इंग्लैंड की लाज, महानतम पेले के रिकॉर्ड को तोड़ा

England vs DR Congo: इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने डीआर कांगो के खिलाफ अंतिम 15 मिनट में दो गोल करके थॉमस ट्यूकेल की टीम को वर्ल्ड कप के प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में पहुंचा दिया. अटलांटा में खेले गए इस मैच में डीआर कांगो ने सातवें मिनट में ब्रायन सिपेंगा के गोल की मदद से अप्रत्याशित बढ़त बना ली थी. हाफटाइम तक इंग्लिश टीम पीछे थी, लेकिन उसने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की और मैच को अपने नाम कर लिया. अब इंग्लैंड का मुकाबला अगले राउंड में सह-मेजबान मेक्सिको से होगा. यह मैच मेक्सिको सिटी के एज्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा.
पहले हाफ में ट्यूकेल की टीम संघर्ष करती दिखी और कांगो के खिलाड़ियों ने उन्हें खेल के हर विभाग में पीछे छोड़ दिया था. हाफटाइम के बाद इंग्लैंड के खेल में सुधार हुआ, लेकिन उन्हें बराबरी करने के लिए 75वें मिनट तक इंतजार करना पड़ा. हैरी केन ने एक शानदार हेडर के जरिए डीआर कांगो के बेहतरीन गोलकीपर लियोनेल म्पासी को छकाया. इसके बाद मैच खत्म होने से चार मिनट पहले केन ने एक बेहतरीन गोल दागा और टीम को जीत दिला दी.
England come back to claim their spot in the Round of 16! #FIFAWorldCup
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हैरी केन के मौजूदा वर्ल्ड कप में अब 5 गोल हो गए हैं. वह नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड के बराबर आ गए हैं. अब इन दो खिलाड़ियों से आगे फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी हैं. एम्बाप्पे और मेसी ने 6-6 गोल मारे हैं. हैरी केन ने वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में ब्राजील के दिग्गज पेले को पीछे छोड़ दिया. केन के नाम अब 13 गोल हो गए हैं. पेले ने 12 गोल मारे थे.
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अटलांटा में इंग्लैंड को एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो उनके अभियान को बचा सके. दूसरे हाफ के अंत तक इंग्लैंड की टीम 1-0 से पीछे थी और एक शर्मनाक बाहर होने की कगार पर खड़ी थी. ऐसे कठिन समय में केन ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने पहले एंथनी गॉर्डन के क्रॉस पर अविश्वसनीय ताकत के साथ हेडर लगाकर बराबरी की और फिर चार विपक्षी रक्षकों को मात देते हुए विजयी गोल दागा. यह प्रदर्शन एक कप्तान की जादुई पारी और इंग्लैंड के वर्ल्ड कप इतिहास के महानतम क्षणों में से एक था.
इंग्लैंड को अब मेक्सिको में और वह भी ऊंचाई वाले प्रसिद्ध एज्टेका स्टेडियम में खेलना है, जहां दबाव को संभालना अहम होगा. डीआर कांगो के खिलाफ टीम की मानसिक स्थिति शुरुआती गोल के बाद अस्थिर दिखी थी, जिसे सुधारना होगा. साथ ही गोल के सामने 'क्लिनिकल' होना जरूरी है, क्योंकि पिछले मैच में पांच बड़े मौके मिलने के बावजूद इंग्लैंड हाफटाइम तक पीछे था. डिफेंस में भी एजरी कोंसा और मार्क गुएही को अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होना होगा ताकि वे राउल जिमेनेज जैसे खिलाड़ियों को रोक सकें.