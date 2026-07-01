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England vs DR Congo: कप्तान हैरी केन का जादू, कांगो के खिलाफ बचाई इंग्लैंड की लाज, महानतम पेले के रिकॉर्ड को तोड़ा

England vs DR Congo: हैरी केन के दो शानदार गोलों ने इंग्लैंड को डीआर कांगो के खिलाफ जीत दिलाकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टर फाइनल (राउंड ऑफ 16) में पहुंचा दिया है. अब इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से मेक्सिको सिटी के प्रसिद्ध एज्टेका स्टेडियम में होगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 02, 2026, 01:12 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:12 AM IST
England vs DR Congo: कप्तान हैरी केन का जादू, कांगो के खिलाफ बचाई इंग्लैंड की लाज, महानतम पेले के रिकॉर्ड को तोड़ा
Image Credit: इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने मैच में दो गोल किए. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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