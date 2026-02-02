Advertisement
trendingNow13095273
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीहरियाणा थंडर्स का तूफान...दिल्ली दंगल वॉरियर्स को रौंदकर प्रो रेसलिंग लीग का खिताब किया अपने नाम

हरियाणा थंडर्स का तूफान...दिल्ली दंगल वॉरियर्स को रौंदकर प्रो रेसलिंग लीग का खिताब किया अपने नाम

प्रो रेसलिंग लीग के खिताबी मुकाबले में हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली वॉरियर्स को बुरी तरह से हरा दिया है. रविवार को हुए रोमांचक ग्रैंड फाइनल में हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराकर प्रो रेसलिंग लीग (पीडब्ल्यूएल) 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 02, 2026, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PWL 2026
PWL 2026

प्रो रेसलिंग लीग के खिताबी मुकाबले में हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली वॉरियर्स को बुरी तरह से हरा दिया है. रविवार को हुए रोमांचक ग्रैंड फाइनल में हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराकर प्रो रेसलिंग लीग (पीडब्ल्यूएल) 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया. दर्शकों को अंत तक अपनी सीटों पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर देने वाले इस फाइनल में हरियाणा थंडर्स ने शानदार जीत दर्ज की. नोएडा स्टेडियम में हुए इस फाइनल मुकाबले ने समां बांध दिया, जिसमें उच्च तीव्रता वाले मुकाबले, दमदार प्रदर्शन और नाटकीय उतार-चढ़ाव देखने को मिले. दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने पुरुषों के 74 किलोग्राम वर्ग में तुरान बायरामोव द्वारा परविंदर सिंह को 8-2 से हराकर शुरुआती बढ़त हासिल की. हालांकि, हरियाणा ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में जोरदार वापसी की, जहां काजल धोचक ने दृढ़ संकल्प और संयम का प्रदर्शन करते हुए अनास्तासिया अल्पेयेवा को 3-1 से हराया.

हुआ जबरदस्त मुकाबला 
दिल्ली ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में सुजीत कलकल द्वारा तुमुर तुलगा को 8-6 से हराकर फिर से बढ़त हासिल कर ली. लेकिन हरियाणा के लिए सबसे बड़ा क्षण महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में आया, जहां जापानी स्टार युई सुसाकी ने त्रुटिहीन प्रदर्शन करते हुए सारिका को 15-0 से हराकर मैच को हरियाणा के पक्ष में मोड़ दिया
फाइनल के दूसरे हाफ में दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने जोरदार वापसी की. पुरुषों के 86 किलोग्राम वर्ग में हादी वफेईपुर ने आशीरोव अशरफ को 11-0 से हराया, जबकि रौनक ने हैवीवेट 125 किलोग्राम वर्ग में अनिरुद्ध गुलिया को 12-2 से मात दी.

दांव पर था खिताब
इसके बाद हरियाणा थंडर्स ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में शानदार जीत हासिल की, जहां नेहा सांगवान ने अंजली कोपिन करके जीत दर्ज की खिताब दांव पर लगा था और हरियाणा थंडर्स ने अहम मौके पर शानदार प्रदर्शन किया. अक्षय धीरे ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में अमित कुमार को 16-0 से हराकर दर्शकों को चौंका दिया, वहीं इरीना कोलियाडेन्को ने महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में अंजली को 16-0 से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

सेलिब्रिटियों ने की शिरकत
प्रो रेसलिंग के फाइनल में हुए मुकाबले में 5-4 का स्कोर दो बराबरी की टीमों के बीच हुए कड़े मुकाबले को दर्शाता है, लेकिन दबाव में भी हरियाणा थंडर्स के मजबूत प्रदर्शन और संयम ने ही उन्हें प्रो रेसलिंग लीग 2026 की ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई और अपने नाम जबरदस्त इतिहास बनाया. इस मुकाबले टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर से लेकर शहनाज गिल और एल्विसओ यादव जैसे चेहरो ने शिरकत की.

ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप 2026: भारत ने किया वॉर्मअप मैच के लिए स्क्वॉड का ऐलान, जानें किसके हाथों में टीम की बागडोर

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

haryana thundersPro Wrestling League 2026 title

Trending news

क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..