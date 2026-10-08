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'कैश अवॉर्ड में मांगते हैं 20% कमीशन...", एशियन पैरा गेम्स से पहले पैरा-शूटर्स ने लगाए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप

Asian Para Games Para-Shooting Controversy: आइची-नागोया एशियाई पैरा खेलों के सेंड-ऑफ समारोह में भारतीय पैरा-शूटरों ने चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धांधली के गंभीर आरोप लगाकर जोरदार हंगामा किया. एशिया के नंबर-1 शूटर आकाश व संदीप कुमार ने विरोध जताया.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 08, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 11:03 PM IST
'कैश अवॉर्ड में मांगते हैं 20% कमीशन...", एशियन पैरा गेम्स से पहले पैरा-शूटर्स ने लगाए गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप
Image Credit: खिलाड़ियों ने दिखाए प्लेकार्ड.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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