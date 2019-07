भारत को चार गोल्ड दिलाने वाली हिमा दास बोलीं - कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता अगर...

नई दिल्ली: युवा स्प्रिंटर हिमा दास ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए 15 दिनों के भीतर चार गोल्ड भारत की झोली में डाले हैं. सोशल मीडिया में उनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है. हिमा ने बाढ़ की चपेट में आए अपने प्रदेश असम को बचाने के लिए लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने की अपील की है. हिमा ने इंडियन ऑइल फाउंडेशन से मिलने वाली अपनी आधी तनख्वाह राहत कोष में दी है. हिमा ने शुक्रवार को एक ट्वीट के जरिये अपने जज्बात शेयर किए.

हिमा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, "अगर हमे अपने अंदर के हीरो पर भरोसा करके अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाएं तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता और कोई भी चैलेंज कठिन नहीं होता."

No goal is too far and no challenge too hard if we believe in the superhero within us and chase our dreams.

— Hima MON JAI (@HimaDas8) July 19, 2019