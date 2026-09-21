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भारत का शूटिंग में जलवा: हिमांशु ने एशियन गेम्स में जीता सिल्वर, आखिरी समय में गोल्ड से चूके, रुद्राक्ष ने ब्रॉन्ज पर साधा निशाना

Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग में शानदार प्रदर्शन जारी है. देश को पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में दो मेडल मिले हैं. हिमांशु ढिल्लों ने जापान में सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज पर कब्जा किया.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 21, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:53 AM IST
भारत का शूटिंग में जलवा: हिमांशु ने एशियन गेम्स में जीता सिल्वर, आखिरी समय में गोल्ड से चूके, रुद्राक्ष ने ब्रॉन्ज पर साधा निशाना
Image Credit: शूटर हिमांशु ढिल्लों और रुद्राक्ष पाटिल.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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