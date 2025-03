कौन है वो शख्स जिसके सामने नीचे बैठ गए हिमंता बिस्वा सरमा? साइकिल से बनाएगा रिकॉर्ड

Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार (17 मार्च) को एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने सबको हैरान कर दिया. उन्होंने Citizen First नीति के तहत अपने कार्यालय में करीब ढाई घंटे आमलोगों से मुलाकात की. इस दौरान हिमंता बिस्वा सरमा ने खास शख्स से मिलने के वाकये को सोशल मीडिया पर शेयर किए. उन्होंने पैरा-एथलीट राकेश बानिक से मिलकर उनसे बातचीत की.

राकेश से प्रभावित हुए हिमंता

असम के मुख्यमंत्री ने राकेश से काफी देर तक बात की और फिर उनके सामने ही नीचे बैठ गए. इसे देखकर सभी हैरान हो गए. राकेश को भी कुछ देर तक विश्वास नहीं हुआ. हिमंता बिस्वा सरमा के इस कदम ने उन्हें भावुक कर दिया. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की और लिखा, ''राकेश बानिक उन लोगों में से एक थे जिनसे मैंने आज अपने कार्यालय में मुलाकात की. वह एक मेहनती पैरा-एथलीट हैं, जो यूके से भारत तक साइकिल चलाकर असम को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं. हमारे युवाओं में ऐसी दृढ़ता और समर्पण आने वाले सालों में असम की विकास कहानी को आगे बढ़ाएगा.''

कौन हैं राकेश बानिक?

असम के नागांव जिले के रहने वाले राकेश बानिक पैरासाइकलिस्ट हैं. उन्होंने हाल ही में इस बात का ऐलान किया था कि वह रूस के मास्को से गुवाहाटी तक 9 हजार किलोमीटर का लंबा सफर साइकिल से तय करेंगे. ‘वोल्गा से ब्रह्मपुत्र’ नामक यह महत्वाकांक्षी यात्रा किसी दिव्यांग साइकिल चालक द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की यात्रा होगी.

Rakesh Banik was one among the host of people I met today in my office.

He is an industrious para-athlete who plans to promote Assam by cycling from the UK to India.

Such perseverance and dedication among our youth will fuel the Assam Growth Story in years to come. pic.twitter.com/84PP32sJCr

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 17, 2025