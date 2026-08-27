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भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए एक और दिवाली गिफ्ट, पनामा और ब्राजील के बाद उरुग्वे से भी भिड़ेगी टीम इंडिया

India vs Uruguay Football Match: भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे के खिलाफ मुकाबले की घोषणा की है. यह मैच कब और कहां होगा?

Written ByRohit Raj
Published: Aug 27, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:51 PM IST
भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए एक और दिवाली गिफ्ट, पनामा और ब्राजील के बाद उरुग्वे से भी भिड़ेगी टीम इंडिया
Image Credit: भारत बनाम उरुग्वे. Photo Credit: AIFF

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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