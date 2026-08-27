/भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए एक और दिवाली गिफ्ट, पनामा और ब्राजील के बाद उरुग्वे से भी भिड़ेगी टीम इंडिया

India vs Uruguay Football Match: भारत के पहले से ही व्यस्त इंटरनेशनल विंडो में एक और बड़ा मुकाबला जुड़ गया है. दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे से भारत कोलकाता में एक अहम मुकाबला खेलने वाला है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने घोषणा की है कि दो बार की फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम आगामी 6 अक्टूबर को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (साल्ट लेक स्टेडियम) में भारत का सामना करेगी. पनामा, ब्राजील और उरुग्वे 2026 फीफा वर्ल्ड कप के भागीदार थे. भारतीय टीम के लिए यह दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलने वाली टीमों के खिलाफ खुद को आजमाने का सुनहरा मौका है.
यह ऐतिहासिक घोषणा ऐसे समय में आई है जब भारत के आगामी दोस्ताना (फ्रेंडली) मैचों को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार ब्राजील से होने वाले मुकाबले की है. अब उरुग्वे के मैच ने रोमांच को और ज्यादा बढ़ा दिया है. भारतीय टीम सबसे पहले 26 सितंबर को बेंगलुरु में पनामा से भिड़ेगी. सके बाद 3 अक्टूबर को साल्ट लेक स्टेडियम में ब्राजील का सामना करेगी और फिर उसके ठीक तीन दिन बाद 6 अक्टूबर को उरुग्वे से मुकाबला होगा.
2026 फीफा वर्ल्ड कप में निराशाजनक अभियान के बावजूद उरुग्वे विश्व फुटबॉल में सबसे बड़े नामों में से एक है. 'ला सेलेस्टे' (La Celeste) के नाम से मशहूर उरुग्वे की टीम ग्रुप एच में तीसरे स्थान पर रहने के बाद ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी. उसने सऊदी अरब और पहली बार खेल रही केप वर्दे के खिलाफ ड्रॉ खेला था और अंत में ग्रुप विजेता स्पेन से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था.
इस मुकाबले का भारत से एक बेहद दिलचस्प संबंध भी है. उरुग्वे के मुख्य कोच डिएगो फोरलान पहले साल 2016 में इंडियन सुपर लीग (ISL) में मुंबई सिटी FC के लिए खेल चुके हैं. उरुग्वे वर्तमान में फीफा विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर है, जो भारतीय टीम के लिए घरेलू मैदान पर एक और बेहद कठिन परीक्षा होने वाली है.
उरुग्वे के खिलाफ मैच की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ब्राजील के साथ होने वाले मुकाबले की तैयारियां पहले से ही काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. साल्ट लेक स्टेडियम के खेल के मैदान (पिच) की सतह को लेकर चिंताएं और ब्राजील की मेजबानी पर होने वाले अनुमानित खर्च (50-70 करोड़ रुपये) को लेकर हो रही बहस ने इस रोमांच को और बढ़ा दिया है. हालांकि, शेड्यूल में उरुग्वे को शामिल करने से भारत को ब्राजील के तुरंत बाद एक और बड़ा मैच मिल गया है. इसका मतलब है कि इस विंडो के कोलकाता चरण में दर्शकों को लगातार दो बार की और पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन टीमों के मुकाबले देखने को मिलेंगे.