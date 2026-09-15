/पहली बार अफ्रीकी धरती पर होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, लंदन और रोम को पछाड़कर नैरोबी ने हासिल की मेजबानी

World Athletics Championships: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2029 में पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित की जाएगी. केन्या की राजधानी नैरोबी को ट्रैक एंड फील्ड के इस सबसे प्रमुख टूर्नामेंट के लिए मेजबान शहर चुना गया है. लंबी दूरी की दौड़ में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल केन्या, ऑल-टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक तालिका में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है. इसके बाद साल 2031 में यह चैंपियनशिप जर्मनी लौटेगी, जहां म्यूनिख पहली बार इस आयोजन की मेजबानी करेगा.
वर्ल्ड एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को ने नैरोबी के चयन को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और खेल के साथ केन्या के गहरे जुड़ाव को रेखांकित किया. बुडापेस्ट में अल्टीमेट चैंपियनशिप के बाद इस फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि खेल को पहली बार अफ्रीका ले जाना ऐतिहासिक होगा, क्योंकि एथलेटिक्स केन्या की संस्कृति में रचा-बसा है. केन्या के खेल मंत्री सलीम म्वुर्या ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन एक ऐसे देश की क्षमता को प्रदर्शित करेगा जहां दौड़ना उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है.
वर्ल्ड एथलेटिक्स के सर्वे में केन्या को ट्रैक एंड फील्ड के लिए सबसे जुनूनी देश पाया गया है. नैरोबी की मेजबानी की बोली को मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बड़ा फायदा मिला है. यह चैंपियनशिप उस कासरानी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी जिसे अगले साल अफ्रीका कप ऑफ नेशंस (AFCON) की सह-मेजबानी से पहले अपग्रेड किया जा रहा है. सेबेस्टियन को ने जोर देकर कहा कि सही परिस्थितियों और मजबूत दावेदारी के साथ अफ्रीका में चैंपियनशिप का आना जरूरी था और नैरोबी ने साबित कर दिया है कि यह उनका समय है.
डोपिंग विवादों का इस आयोजन पर क्या असर पड़ेगा?
इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही डोपिंग के मामले में केन्या के ट्रैक रिकॉर्ड पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी बढ़ने की संभावना है. पिछले दशक में कई शीर्ष केन्याई एथलीटों को निलंबित किया गया है, जिनमें मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक रूथ चेपनगेटिच भी शामिल हैं, जो वर्तमान में तीन साल का प्रतिबंध झेल रही हैं. 2029 की चैंपियनशिप हासिल करने के लिए नैरोबी ने लंदन और रोम की बोलियों को पछाड़ा, जहां लंदन ने आखिरी बार 2017 में इस आयोजन की मेजबानी की थी.
वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्वरूप क्या रहेगा?
यह चैंपियनशिप अपने पारंपरिक प्रारूप को बनाए रखेगी, जहां बीजिंग में 2027 का अगला संस्करण 10 दिनों तक चलेगा और इसमें सभी स्पर्धाएं शामिल होंगी. यह बुडापेस्ट में तीन दिवसीय अल्टीमेट चैंपियनशिप के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें केवल आमंत्रित खिलाड़ी थे और पारंपरिक पदक के बजाय बड़े नकद पुरस्कार दिए गए थे. अल्टीमेट चैंपियनशिप में पुरुषों की ट्रिपल जंप, शॉट पुट, रेस वॉक और मैराथन जैसी पारंपरिक स्पर्धाएं शामिल नहीं थीं.
कब-कहां होगी चैंपियनशिप?
अल्टीमेट चैंपियनशिप के 2028 संस्करण के मेजबान की पुष्टि होना अभी बाकी है, हालांकि इसके पहले आयोजन के बाद सेबेस्टियन को ने कहा कि इसमें काफी रुचि देखी गई है और आवश्यकतानुसार इसमें सुधार किए जाएंगे. 2029 में नैरोबी में मुख्य आयोजन होने से पहले, 2027 में बीजिंग अगले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और उसके बाद 2031 में म्यूनिख में इसका आयोजन होगा.