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पहली बार अफ्रीकी धरती पर होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, लंदन और रोम को पछाड़कर नैरोबी ने हासिल की मेजबानी

World Athletics Championships: 2029 में पहली बार अफ्रीका महाद्वीप के केन्या की राजधानी नैरोबी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा. वर्ल्ड एथलेटिक्स के सर्वे में केन्या को ट्रैक एंड फील्ड के लिए सबसे जुनूनी देश पाया गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 15, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:12 PM IST
पहली बार अफ्रीकी धरती पर होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, लंदन और रोम को पछाड़कर नैरोबी ने हासिल की मेजबानी
Image Credit: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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