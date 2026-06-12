/इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ वर्ल्ड कप का पहला दिन, जानें किसने दागा पहला गोल और किसे मिला टूर्नामेंट का पहला रेड कार्ड?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ रंगारंग अंदाज में हुआ. मुकाबला भी उतना ही रोमांचक रहा, जिसमें मेक्सिको की टीम ने एकतरफा अंदाज में साउथ अफ्रीका को रौंदा. ऐतिहासिक मुकाबले का लेखा-जोखा हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुकाबला कितना खास साबित हुआ. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ये पहला मुकाबला था जब ओपनिंग मैच में ही 3 रेड कार्ड्स देखने को मिल गए.
पहला मुकाबला मेक्सिको के मशहूर 'एस्टाडियो एज़्टेका' स्टेडियम में आयोजित हुआ. मैक्सिको और साउथ अफ्रीका की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरीं. मेक्सिको के स्टार जूलियन क्विनोन्स ने मैच का 'पहला गोल' दागा, जिसमें गें दक्षिण अफ्रीका के गोलकीपर और कप्तान रॉनवेन विलियम्स के पैरों के बीच से निकल गई.
मैच में तीन रेड कार्ड दिखाए गए और मेक्सिको के सीजर मोंटेस, साउथ अफ्रीका के स्पेपेलो सिथोले और थेम्बा ज्वाने को मैदान से बाहर भेज दिया गया. मोंटेस इंजरी टाइम में खराब चैलेंज कर बैठे थे. वहीं, स्पेपेलो सिथोले ने ब्रायन गुतिरेज से फाउल किया था. 84वें मिनट में थेम्बा ज्वाने और अल्वाराडो के बीच टक्कर हुई, जिसमें ज्वाने का हाथ अल्वाराडो के चेहरे पर लगा और उन्हें बाहर कर दिया गया. बात करें पहले येलो कार्ड की तो टेबोहो मोकोएना (दक्षिण अफ्रीका) को खराब फाउल के लिए येलो कार्ड दिखाया गया.
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मेक्सिको के अनुभवी स्ट्राइकर राउल हिमेनेज ने मुकाबले में दूसरा गोल दागकर जीत मेक्सिको की झोली में डाल दी. इससे पहले साल 1998 में ऐसा देखने को मिला है जब एक वर्ल्ड कप मैच में तीन रेड कार्ड दिखाए गए थे. हालांकि, वह कोई ओपनिंग मैच नहीं था. यही वजह है कि ये मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब पहले ही मुकाबले में तीन रेड कार्ड दिखाए गए हैं. 2022 वर्ल्ड कप में पूरे टूर्नामेंट में चार रेड कार्ड देखने को मिले थे.