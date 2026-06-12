/इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ वर्ल्ड कप का पहला दिन, जानें किसने दागा पहला गोल और किसे मिला टूर्नामेंट का पहला रेड कार्ड?

मैच में तीन रेड कार्ड दिखाए गए और मेक्सिको के सीजर मोंटेस, साउथ अफ्रीका के स्पेपेलो सिथोले और थेम्बा ज्वाने को मैदान से बाहर भेज दिया गया. मोंटेस इंजरी टाइम में खराब चैलेंज कर बैठे थे. वहीं, स्पेपेलो सिथोले ने ब्रायन गुतिरेज से फाउल किया था. 84वें मिनट में थेम्बा ज्वाने और अल्वाराडो के बीच टक्कर हुई, जिसमें ज्वाने का हाथ अल्वाराडो के चेहरे पर लगा और उन्हें बाहर कर दिया गया. बात करें पहले येलो कार्ड की तो टेबोहो मोकोएना (दक्षिण अफ्रीका) को खराब फाउल के लिए येलो कार्ड दिखाया गया.