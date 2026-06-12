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इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ वर्ल्ड कप का पहला दिन, जानें किसने दागा पहला गोल और किसे मिला टूर्नामेंट का पहला रेड कार्ड?

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ रंगारंग अंदाज में हुआ. मुकाबला भी उतना ही रोमांचक रहा, जिसमें मेक्सिको की टीम ने एकतरफा अंदाज में साउथ अफ्रीका को रौंदा. ऐतिहासिक मुकाबले का लेखा-जोखा हम आपको बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 12, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:05 AM IST
इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ वर्ल्ड कप का पहला दिन, जानें किसने दागा पहला गोल और किसे मिला टूर्नामेंट का पहला रेड कार्ड?
Image Credit: FIFA WC (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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