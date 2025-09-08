Asia Cup: चैंपियन बनने के बाद भी गम में डूबी टीम इंडिया, धमाकेदार स्वागत के बीच टेंशन में प्लेयर्स, की ये अपील

Hockey Asia Cup: हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अजेय रही. टीम इंडिया ने 8 साल की खिताबी जीत का सूखा खत्म किया और हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई भी कर लिया. एशिया कप फाइनल में भारत ने चीन पर 4-1 से शानदार जीत दर्ज की. खिताब आया लेकिन टीम के खिलाड़ियों को एक तरफ जीत की खुशी है तो दूसरी तरफ पंजाब की चिंता सता रही है. अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चैंपियन प्लेयर्स का धूमधाम से स्वागत हुआ. लेकिन सभी खिलाड़ियों को पंजाब में बाढ़ की भी टेंशन थी.

क्या बोले हरमनप्रीत सिंह

हरमनप्रीत सिंह ने आईएएनएस से कहा, 'इस जीत से हम बेहद खुश हैं. हॉकी एक टीम गेम है. कोई भी गोल करे, आखिर में आप टीम के लिए ही गोल कर रहे हैं. वर्ल्ड कप से पहले हमें कुछ ब्रेक मिलेगा। हमें उम्मीद है कि कैंप के दौरान हम अपनी कमियों को सुधारेंगे. पंजाब इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है. मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे का सपोर्ट करके इस मुश्किल समय से निकल सकते हैं. ऐसा हम कर भी रहे हैं.'

हार्दिक ने भी जताया दुख

हार्दिक सिंह ने कहा, 'वर्ल्ड कप में पहुंचने पर हमें बेहद खुशी है. हम वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतना चाहेंगे. हमारा फोकस है कि जिन टीमों से भिड़ें, उनके खिलाफ अपना शत प्रतिशत दें. बाढ़ प्रभावित लोग जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उसका अंदाजा वहां पहुंचकर ही लगाया जा सकता है. मेरा सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरुक करें. बाढ़ प्रभावितों के बीच उनकी मदद के लिए जरूर पहुंचें.'

मनप्रीत की अपील

मनप्रीत सिंह ने कहा, 'हम वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्म करेंगे. हमारी तैयारियां शानदार हैं. एशिया कप के जरिए हमने वर्ल्ड कप के लिए सीधा क्वालीफाई किया है. हमें पंजाब के हालात देखकर बहुत दुख है. सभी हॉकी खिलाड़ी पंजाब के लोगों के साथ हैं. हम उनका भरपूर सपोर्ट करेंगे.'