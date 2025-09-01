Asia Cup: 15-0 से जीत... भारत के तीन खिलाड़ियों की हैट्रिक, तिकड़ी के तूफान में उड़ा कजाकिस्तान

Hockey Asia Cup: मेन्स हॉकी टीम एशिया कप में हैट्रिक पर हैट्रिक लगाती दिख रही है. गोलों की हैट्रिक के साथ भारतीय टीम ने जीत की हैट्रिक भी लगा दी है. इस बार हैट्रिक के तूफान में कजाकिस्तान उड़ गया. अभी तक कप्तान हरमनप्रीत का जलवा देखने को मिला था, इस बार तीन प्लेयर्स ने हैट्रिक जमाई है. आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया की तरफ से गुच्छों में गोल देखने को मिले. भारत ने इस मुकाबले में 15-0 से जीत दर्ज की.

टॉप पर पहुंची टीम इंडिया

सुपर 4 के लिए भारतीय टीम पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है. टीम इंडिया ने 3 मैचों की लगातार जीत के बाद नौ अंकों के साथ पूल ए में पाइंट्स टेबल में टॉप पर रहते हुए लीग स्टेज को खत्म किया है. भारत ने चीन के खिलाफ मुकाबले में रोमांचक जीत से जोरदार शुरुआत की थी. इसके बाद लगातार दो मैच जीत लिए हैं. कजाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की.

तीन प्लेयर्स ने जमाई हैट्रिक

भारत की तरफ से अभिषेक ने हैट्रिक लगाई. उन्होंने पहले (5वें मिनट) गोल करके भारत को 1-0 से आगे कर दिया. इसके बाद 8वें मिनट में अभिषेक एक ज़ोरदार शॉट लगाकर कजाकिस्तान के कीपर को भेद दिया. 15वें मिनट में अभिषेक ने सुखजीत सिंह को गेंद दी, जिन्होंने हूटर बजते ही उसे गोल में डालकर स्कोर 3-0 कर दिया. दूसरे क्वार्टर में भी गोलों का सिलसिला जारी रहा. 20वें मिनट में अभिषेक ने फिर शिकंजा कसा और गोल करके हैट्रिक जमाई.

जुगराज का भी जलवा

अभिषेक के अलावा जुगराज सिंह ने भी जलवा बिखेरा. उन्होंने भारत को पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया. कुछ मिनट बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह (26वें मिनट) ने भी एक और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया. फिर अमित रोहिदास (29वें मिनट) ने भी एक और पेनल्टी कॉर्नर पर एक ज़ोरदार शॉट लगाकर गोल कर दिया. हाफ टाइम तक भारत 7-0 से आगे था. तीसरे क्वार्टर के पहले मिनट में भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला और जुगराज सिंह (31वें मिनट) ने उसे गोल में पहुंचा दिया. जुगराज सिंह का जलवा आखिरी चरण तक बरकरार था और उन्होंने हैट्रिक पूरी की. अभिषेक के थमने के बाद सुखजीत ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और हैट्रिक जमाई. इस तरह से भारत ने 15-0 से मुकाबले को अपने नाम किया.