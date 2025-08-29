Asia Cup: हरमनप्रीत सिंह का हाहाकार... हैट्रिक के तूफान में उड़ा चीन, जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज

Hockey Asia Cup 2025: हॉकी एशिया कप में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है. कप्तान हरमनप्रीत ने हमेशा की तरह यहां भी जलवा बिखेरा और हैट्रिक जमाकर चीन की धज्जियां उड़ा दी हैं. भारत ने चीन पर 4-3 से रोमांचक जीत दर्ज की है. दोनों टीमों के बीच मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. एक समय चीन ने भारत पर शिकंजा कस लिया था, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत ने चीन के जश्न को गम में बदल दिया.

चीन के इन दो प्लेयर्स ने दी टक्कर

भारत और चीन के बीच मुकाबला बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में खेला गया. भारत ने इस मैच में भले ही 4-3 से जीत दर्ज की, लेकिन दूसरी तरफ से चीन के दो प्लेयर्स ने भी कांटे की टक्कर दी. एक तरफ हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई जबकि चीन ने गाओ जीशेंग और चेन बेनहाई ने टीम को वापसी कराई थी. रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी कॉर्नर देखने को मिले जहां अंत में जरमनप्रीत को आखिरी क्षणों में पीला कार्ड मिला और यह मैच का टर्निंग पाइंट साबित हुआ.

आखिर में मिली बढ़त

एक समय मुकाबला तराजू पर रखा नजर आ रहा था. लेकिन अंत में हरमनप्रीत सिंह ने पासा पलट दिया और जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है. उन्होंने हाफटाइम के तुरंत बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर एक बेहतरीन गोल दागा था और भारत को 3-1 से आगे किया था. दूसरे हाफ में 1.39 मिनट बाद ही भारत को एक बार फिर पेनल्टी कॉन्र मिला. हरमनप्रीत ने स्टिक ली और इसे हासिल किया.

3-3 के बाद पलटी बाजी

तीसरे क्वार्टर में भारत की मैच में पकड़ थी लेकिन अंत में गाओ जीशेंग ने एक महत्वपूर्ण गोल करके मैच को 3-3 की बराबरी पर अटका दिया था. भारत अपनी 2 गोल की बढ़त खो जुया था, लेकिन इसके बाद हरमनप्रीत एक्शन में आए और चीन की मेहनत पर पानी फेरने में देर नहीं लगाई. टीम इंडिया ने एशिया कप का आगाज जीत के साथ कर दिया है और चीन पर रोमांचक अंदाज में जीत दर्ज की.