पूर्व गोलकीपर Helen Mary का दावा, Tokyo Olympics में इतिहास रच सकती है Indian Women’s Hockey Team

नई दिल्ली:भारत की पूर्व गोलकीपर हेलन मेरी (Helen Mary) का मानना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम अपने खेल के कुछ पहलुओं पर काम करके टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में टॉप-3 में जगह हासिल कर सकती है. पिछले 3 से 3 सालों में महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है.

हेलन मेरी (Helen Mary) ने हॉकी इंडिया के पॉडकास्ट ‘हॉकी ते चर्चा ’ (Hockey Te Charcha) में कहा,‘अर्जेंटीना और जर्मनी में प्रदर्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी टीम 90 फीसदी तैयार है और आने वाले कुछ वक्त में अपने खेल को और बेहतर कर सकते हैं. मुझे यकीन है कि वो टोक्यो में इतिहास रच सकती है. टोक्यो में तिरंगा लहराएगा.’



हेलन मेरी (Helen Mary) ने कहा, ‘अर्जेंटीना में जिस तरह से भारतीय टीम खेली, हालांकि दुनिया की दूसरे नंबर की टीम को नहीं हरा सकी लेकिन कॉन्फिडेंस देखने लायक था. मैने भारतीय टीम को किसी टीम के खिलाफ उसके घरेलू मैदान पर ऐसे खेलते नहीं देखा.’

Most players dream about scoring the perfect goal. Helen Mary dreamt about stopping those.

Born in Kerala, she went on to make her International debut as the Goalkeeper for the Indian Women’s Hockey Team at the young age of 15.

