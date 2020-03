भारत के महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह खुल्लर का निधन

नई दिल्ली: भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य बलबीर सिंह खुल्लर का रविवार को निधन हो गया. वह 77 साल के थे. खुल्लर मेक्सिको सिटी में 1968 में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे. वह अपने पीछे अपनी पत्नी, 1 बेटे और 2 बेटियों को छोड़ गए. हॉकी इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी. हॉकी इंडिया ने खुल्लर के निधन पर दुख व्यक्त किया है.

We are deeply saddened by the demise of our former hockey player and a two-time Olympic medallist, Balbir Singh Kullar.

We send out our heartfelt condolences to his family.#RIP pic.twitter.com/532WyFySYy

— Hockey India (@TheHockeyIndia) March 1, 2020