/वर्ल्ड कप में बेटियों का कमाल, हॉकी इंडिया ने की 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा, किसे कितने रुपये मिलेंगे?

FIH Hockey World Cup: एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को हॉकी इंडिया ने रक्षाबंधन के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है. टूर्नामेंट में ऐतिहासिक पांचवां स्थान हासिल करने के बाद हॉकी इंडिया ने पूरी टीम के लिए 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है. भारतीय टीम ने गुरुवार को एम्सटेलवीन में खेले गए पांचवें स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में दुनिया की पांचवें नंबर की टीम जर्मनी को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट का अंत बेहद शानदार अंदाज में किया.
कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में टीम ने पिछले पांच दशकों (50 से अधिक वर्षों) में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है. इससे पहले साल 1974 में आयोजित पहले महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी. इस पूरे अभियान में भारतीय टीम का जुझारू खेल देखने लायक था, जहां पूरी प्रतियोगिता के दौरान भारत को केवल एक मैच में हार का सामना करना पड़ा. टीम ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली टीमों- चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों को ड्रॉ पर रोका. इसके अलावा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दी और मुख्य कोच शोअर्ड मरीन की देखरेख में जर्मनी के खिलाफ एक यादगार जीत के साथ अपने सफर का समापन किया.
इस इनाम के तहत टीम की हर खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही टीम को लगातार आगे बढ़ाने में मदद करने वाले सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को भी 1-1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने महिला टीम के इस प्रदर्शन पर अपनी गहरी खुशी जाहिर की है. तिर्की ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान मुख्य कोच मरीन की टीम की कड़ी मेहनत, लचीलेपन और कभी न हार मानने वाले जज्बे की जमकर सराहना की. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस नकद पुरस्कार से खिलाड़ियों को आगे आने वाले टूर्नामेंटों में और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी.
दिलीप तिर्की ने कहा, "यह भारतीय महिला हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक परिणाम है. 52 साल बाद वर्ल्ड कप में पांचवां स्थान हासिल करना इस टीम की कड़ी मेहनत और जुझारू भावना का प्रमाण है, जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दिखाई है. हॉकी इंडिया की ओर से, मुझे टीम के लिए सराहना के तौर पर 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है. मुझे उम्मीद है कि इससे खिलाड़ियों को अपने खेल का स्तर और ऊंचा उठाने की प्रेरणा मिलेगी.''
इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब भारतीय महिला टीम का अगला लक्ष्य एशियाई खेल होंगे. टीम का उद्देश्य पिछले एशियाई खेलों में मिले कांस्य पदक के रंग को बदलना और अपने प्रदर्शन में और सुधार करना होगा. एशियाई खेलों में भारत को पूल बी में रखा गया है, जिसमें उनके साथ जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उजबेकिस्तान की टीमें शामिल हैं.