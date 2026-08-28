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वर्ल्ड कप में बेटियों का कमाल, हॉकी इंडिया ने की 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा, किसे कितने रुपये मिलेंगे?

FIH Hockey World Cup: महिला हॉकी वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक पांचवां स्थान हासिल करने पर हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम के लिए 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है. किस खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को कितनी राशि मिलेगी?

Written ByRohit Raj
Published: Aug 28, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:01 PM IST
वर्ल्ड कप में बेटियों का कमाल, हॉकी इंडिया ने की 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा, किसे कितने रुपये मिलेंगे?
Image Credit: भारतीय महिला हॉकी टीम. Photo Credit: Hockey India

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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