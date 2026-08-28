/वर्ल्ड कप में बेटियों का कमाल, हॉकी इंडिया ने की 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा, किसे कितने रुपये मिलेंगे?

कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में टीम ने पिछले पांच दशकों (50 से अधिक वर्षों) में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है. इससे पहले साल 1974 में आयोजित पहले महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी. इस पूरे अभियान में भारतीय टीम का जुझारू खेल देखने लायक था, जहां पूरी प्रतियोगिता के दौरान भारत को केवल एक मैच में हार का सामना करना पड़ा. टीम ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली टीमों- चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों को ड्रॉ पर रोका. इसके अलावा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दी और मुख्य कोच शोअर्ड मरीन की देखरेख में जर्मनी के खिलाफ एक यादगार जीत के साथ अपने सफर का समापन किया.