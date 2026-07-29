हॉकी इंडिया ने एशियन गेम्स के लिए किया भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत सिंह करेंगे कप्तानी

हॉकी इंडिया ने जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए 20 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है. स्टार डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम की कप्तानी करेंगे. भारत के सबसे अनुभवी हॉकी खिलाड़ियों में शामिल और देश के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को टीम में अनुभव और संतुलन देने के लिए शामिल किया गया है.
टीम में अनुभवी इंटरनेशनल खिलाड़ियों और उभरते हुए टैलेंटेड खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. भारतीय टीम की नजर 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में जीते गए गोल्ड मेडल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने पर होगी. गोलकीपिंग की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा संभालेंगे. डिफेंस यूनिट में जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच शामिल हैं.
भारत की मिडफील्ड में राजिंदर सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा और विवेक सागर प्रसाद होंगे, जबकि फॉरवर्ड लाइन में दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक शामिल हैं. भारत को पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है. टूर्नामेंट का विजेता लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई करेगा.
भारतीय टीम का ऐलान करते हुए हेड कोच क्रेग फुल्टन ने टूर्नामेंट और टीम के लक्ष्य के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम बहुत अनुभवी है. हम जापान में खेलने की चुनौती के लिए तैयार हैं, जहां विजेता लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई करेगा और एक टीम और एक देश के तौर पर यही हमारा मुख्य लक्ष्य है.'
कप्तान हरमनप्रीत ने टीम की मजबूती पर भरोसा जताया और अपने साथियों से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खुलकर खेलने को कहा. उन्होंने कहा, 'चाहे युवा खिलाड़ी हों या सीनियर खिलाड़ी, मुझे सभी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वे मिले मौकों का सही इस्तेमाल करेंगे. मुख्य लक्ष्य दबाव न लेना, खेल का आनंद लेना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है.'
छह-छह टीमों के दो पूल में बंटी 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी. सभी मैच काकामिगहारा के गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे. भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगा. इसके बाद पूल ए के बाकी मैचों में उसका सामना श्रीलंका (22 सितंबर), कोरिया (24 सितंबर), मेजबान जापान (26 सितंबर) और बांग्लादेश (28 सितंबर) से होगा.
गोलकीपर: मोहित एचएस, सूरज करकेरा
डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच
मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा, विवेक सागर प्रसाद
फॉरवर्ड: दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, अभिषेक