/हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, हरमनप्रीत सिंह करेंगे कप्तानी, इन 20 खिलाड़ियों की खुली किस्मत

हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त 2026 तक होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय मेंस टीम का ऐलान कर दिया है. भारत को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल D में रखा गया है और टीम अपने सभी पूल-स्टेज मैच एमस्टेलवीन, नीदरलैंड में खेलेगी. भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा, इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा, जो पूल स्टेज का सबसे चर्चित मैच होगा.
बेहतरीन डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस बैलेंस्ड टीम को अपना भरपूर अनुभव देंगे. भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और शानदार युवा टैलेंटेड प्लेयर्स का अच्छा मेल है. मनप्रीत सिंह भारत के लिए सबसे मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में मोहित एचएस और सूरज करकेरा शामिल हैं, जबकि डिफेंस यूनिट में जरमनप्रीत सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच शामिल हैं.
मिडफील्ड की कमान मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद की तिकड़ी संभालेगी, साथ ही नीलाकांता शर्मा और होनहार युवा खिलाड़ी राजिंदर सिंह और आदित्य अर्जुन लालागे भी इसमें शामिल होंगे. अटैक की जिम्मेदारी मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाकरा के कंधों पर होगी.
हेड कोच क्रेग फुल्टन ने आगे कहा, 'प्रेस, काउंटर, परफॉर्म, यह सिर्फ हमारी टैक्टिकल पहचान नहीं है, बल्कि यह वह तरीका है जिससे यह ग्रुप हर दिन एक साथ ट्रेनिंग करता है और सोचता है. हम बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं, एक बार में एक गेम और पूरी ताकत के साथ खेलना, यही सोच लेकर हम हर मैच में उतरेंगे.' हेड कोच क्रेग फुल्टन को भरोसा है कि चुनी गई टीम के पास भारतीय हॉकी के इतिहास में अपना अध्याय लिखने का शानदार मौका है.
फुल्टन ने कहा, '1975 (वर्ल्ड कप जीत) के बाद से 50 साल हो गए हैं, और इस टीम के पास भारतीय हॉकी के इतिहास में अपना एक नया अध्याय लिखने का मौका है. हम इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं.' टीम की बनावट पर अपने विचार रखते हुए हेड कोच फुल्टन ने कहा, 'यह एक बहुत संतुलित टीम है, इसमें टूर्नामेंट का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों और अच्छे फॉर्म में चल रहे युवाओं का सही मिश्रण है, जिन्होंने अपनी जगह अपनी परफॉर्मेंस के दम पर बनाई है, न कि अपनी प्रतिष्ठा के कारण.'
गोलकीपर: मोहित एचएस, सूरज करकेरा.
डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच.
मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा, विवेक सागर प्रसाद.
फॉरवर्ड: दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, अभिषेक.