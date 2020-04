कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 25 लाख रुपये की मदद करेगा हॉकी इंडिया

नई दिल्ली: हॉकी इंडिया ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये का योगदान करने का फैसला किया है. हॉकी इंडिया (Hockey India) के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने बुधवार को एक बयान में कहा कि संकट के इस मुश्किल समय में इससे लड़ने के लिए एकजुट होने और एक जिम्मेदार नागरिक के अपने फर्ज को अदा करने की जरूरत है. हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपये के योगदान देने का सर्वसम्मति फैसला किया है.

Let us all come together in this fight against a global pandemic

Hockey India on Wednesday pledged to contribute Rs 25.00 lakhs towards the PM Cares Fund in a bid to join India's fight against the Covid-19 Pandemic. For more details, read on https://t.co/6HQVf0QXWM

— Hockey India (@TheHockeyIndia) April 1, 2020