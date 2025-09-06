5-5 लाख का चेक... दो भारतीय दिग्गजों को किया गया सम्मानित, इसी साल किया था संन्यास का ऐलान

बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हीरो हॉकी एशिया कप 2025 के दौरान दो भारतीय दिग्गजों को हॉकी इंडिया ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया. इन दोनों दिग्गजों ने इसी साल संन्यास का ऐलान किया था. दरअसल, हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी टीम की पूर्व फॉरवर्ड वंदना कटारिया और पुरुष हॉकी टीम के पूर्व फॉरवर्ड ललित कुमार उपाध्याय को सम्मानित किया. सम्मान समारोह राजगीर, बिहार में चल रहे पुरुष एशिया कप 2025 के दौरान आयोजित किया गया. हॉकी इंडिया ने वंदना और ललित को राष्ट्रीय टीमों के प्रति उनके समर्पण और सेवा के लिए 5-5 लाख रुपये के चेक प्रदान किए.

इसी साल लिया था संन्यास

अप्रैल में आधिकारिक रूप से संन्यास लेने वाली वंदना ने 15 साल से अधिक के अपने शानदार करियर को अप्रैल में अलविदा कहा था. वह 320 इंटरनेशनल मैचों और 158 गोलों के साथ वह भारतीय महिला हॉकी इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं. 2009 में सीनियर टीम में डेब्यू के बाद से वंदना भारतीय हॉकी के सबसे बड़े चेहरों में रही हैं. टोक्यो ओलंपिक में भारत का ऐतिहासिक चौथा स्थान उनके करियर की खास उपलब्धि रही. वह ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली और एकमात्र भारतीय बनी थीं.

'हर जीत का जश्न साथ मिलकर मनाया'

सम्मान मिलने पर वंदना कटारिया ने कहा, 'भारत की जर्सी पहनना और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है. हॉकी ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं इन यादों को हमेशा संजो कर रखूंगी. मैं इस सम्मान के लिए हॉकी इंडिया की और सबसे बढ़कर, अपने उन साथियों की बहुत आभारी हूं, जिनके साथ मैंने पिछले 15 साल में हर उतार-चढ़ाव साझा किया . वे मेरे लिए एक परिवार की तरह थे. हमने एक-दूसरे को प्रोत्साहित किया, एक-दूसरे का साथ दिया और हर जीत का जश्न साथ मिलकर मनाया.'

उन्होंने कहा, 'मैंने जो कुछ भी हासिल किया है. वह उनके विश्वास, कड़ी मेहनत और जज्बे के बिना संभव नहीं होता. मैं अपने परिवार की भी उतनी ही आभारी हूं, जो हर चुनौती और त्याग में मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे और जिनके निरंतर प्रोत्साहन ने मुझे आगे बढ़ते रहने की शक्ति दी. मैं अपने सभी कोचों, सहयोगी स्टाफ और प्रशंसकों का भी धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इस पूरे सफर में मुझे प्रेरित किया.'

ललित उपाध्याय का ऐसा रहा करियर

ललित कुमार उपाध्याय ने जून में संन्यास की घोषणा की थी. उन्होंने 2014 में भारत के लिए डेब्यू किया था. 11 साल में ललित ने भारत के लिए 183 मैच खेले और 67 गोल किए. उन्होंने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी पीढ़ी के सबसे भरोसेमंद फॉरवर्ड में से एक बन गए.

'हॉकी को वापस देने के लिए मौजूद रहूंगा'

सम्मान समारोह में ललित ने कहा, 'मुझे भारतीय हॉकी के कुछ सबसे ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बनकर बेहद गर्व महसूस हो रहा है. वाराणसी के एक छोटे से गांव से लेकर ओलंपिक पोडियम पर खड़े होने तक का सफर खास रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'उच्चतम स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना हमेशा से एक सपना रहा है और मैं अपने परिवार, कोचों, साथियों, सहयोगी स्टाफ और हॉकी इंडिया को उनके निरंतर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. यह सम्मान उन सभी का है और मैं हॉकी इंडिया को जो भी उपयुक्त लगे, हॉकी को वापस देने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा.'