जर्सी विवाद समेत 8 आरोप: हॉकी इंडिया ने छीन ली पावर, DG आरके श्रीवास्तव को भेजा कारण बताओ नोटिस

हॉकी इंडिया ने डायरेक्टर जनरल आर.के. श्रीवास्तव के खिलाफ 8 आरोपों पर शो-कॉज नोटिस जारी किया है. हॉकी इंडिया ने तत्काल प्रभाव से उनके सभी अधिकार भी छीन लिए हैं. भारतीय हॉकी टीम की जर्सी में बदलाव और वर्ल्ड कप के दौरान उनकी यात्रा समेत कई मामलों को लेकर उन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. हॉकी इंडिया ने शनिवार को अपने डायरेक्टर जनरल कमांडर आर.के. श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया. यह नोटिस हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की की ओर से उनके वकील के जरिए भेजा गया है. नोटिस में श्रीवास्तव के खिलाफ कुल 8 आरोप लगाए गए हैं. उन्हें नोटिस मिलने के चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने का आदेश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
हॉकी इंडिया ने साफ किया कि अगले आदेश तक श्रीवास्तव डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसी भी तरह का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. नोटिस के मुताबिक आर.के. श्रीवास्तव अब हॉकी इंडिया की ओर से किसी भी तरह का काम नहीं कर सकेंगे. उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, डिसिप्लिन, रिप्रेजेंटेशन से जुड़े सभी अधिकारों से रोक दिया गया है. इसके अलावा, उन्हें सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज, रिकॉर्ड, फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, संपत्तियां और पेंडिग मामलों की जिम्मेदारी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया है.
हॉकी इंडिया ने श्रीवास्तव को सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है. उन्हें किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बदलने, मिटाने, नष्ट करने, ट्रांसफर करने, छिपाने या हटाने से मना किया गया है. हालांकि, नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि यह कार्रवाई फाइनल कन्विक्शन या फाइनल डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है. नोटिस जारी होने से उनके मौजूदा अनुबंधित वेतन या सामान्य सेवा लाभ अपने आप प्रभावित नहीं होंगे. हॉकी इंडिया के नोटिस में सबसे प्रमुख आरोप भारतीय राष्ट्रीय टीम की जर्सी में बदलाव से जुड़ा है. भारतीय टीम की पारंपरिक नीली जर्सी को बदलकर नारंगी किए जाने के फैसले पर विवाद हुआ था. इस बदलाव के पीछे जर्सी की बेहतर दृश्यता का कारण बताया गया था. नोटिस में आरोप लगाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय टीमों की नई जर्सी को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष या कार्यकारी समिति से पहले से चर्चा किए बिना लागू किया गया और सार्वजनिक रूप से लॉन्च कर दिया गया.
1. एडमिनिस्ट्रेटिव और जरूरी फैसले लेना
2. पैसों और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी मंजूरी देना
3. किसी भी दस्तावेज पर साइन करना
4. कर्मचारियों के काम की निगरानी करना
5. किसी कर्मचारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना
6. मीडिया और संचार से जुड़े फैसले लेना
7. हॉकी इंडिया की ओर से किसी संस्था या संगठन के सामने अपनी बात रखना या प्रतिनिधित्व करना
हॉकी इंडिया ने कहा कि जब इस फैसले के लिए अधिकार, मंजूरी, प्रतिनिधिमंडल और खिलाड़ियों या कोचों से परामर्श से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, तो बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यकारी समिति का प्रस्ताव, अध्यक्ष की मंजूरी या पूरा दस्तावेजी आधार पेश नहीं किया गया. नोटिस में आर.के. श्रीवास्तव की वर्ल्ड कप यात्रा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. हॉकी इंडिया के अनुसार, उन्हें भारत में रुककर हॉकी इंडिया लीग और अन्य जरूरी मामलों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया था. नोटिस में कहा गया कि 30 जुलाई को भेजे गए एक ईमेल में भी श्रीवास्तव को भारत में रहने की सलाह दी गई थी. इसका कारण आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीजन, फ्रेंचाइजी से समन्वय, योजना और उससे जुड़े जरूरी काम बताए गए थे. इसके बावजूद श्रीवास्तव नीदरलैंड्स और बेल्जियम में आयोजित वर्ल्ड कप में शामिल होने चले गए. हॉकी इंडिया ने इसे अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना बताया है.
नोटिस में कहा गया कि वर्ल्ड कप से जुड़े कुछ खास संस्थागत कार्यों के लिए चयन समिति की सदस्य सुभद्रा प्रधान और आयु वर्ग के कोच रानी तथा सरदार सिंह को भेजे जाने की योजना थी. हॉकी इंडिया का आरोप है कि इन लोगों को निर्देश के अनुसार नहीं भेजा गया, जबकि श्रीवास्तव खुद वर्ल्ड कप में शामिल होने चले गए. नोटिस में इस फैसले को अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना और उनके पद का अपमान बताया गया है.
हॉकी इंडिया ने जर्सी विवाद के दौरान जनसंपर्क एजेंसी और मीडिया से जुड़े फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. नोटिस में 31 जुलाई को जारी तत्काल मीडिया बैन का उल्लेख किया गया है. आरोप है कि जर्सी विवाद के बाद एजेंसी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक और अनुबंध संबंधी प्रक्रिया को पूरी तरह लागू नहीं किया गया.
एक अन्य आरोप साउथ अफ्रीका की घटना से जुड़ा है, जिसमें मनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और कृष्ण पाठक के नाम शामिल हैं. हॉकी इंडिया के अनुसार, इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर 23 जनवरी को निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन निर्देशों को 30 जनवरी और 3 फरवरी को दोबारा जारी करना पड़ा. नोटिस में कहा गया कि श्रीवास्तव ने कार्रवाई किए जाने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद निर्देशों को दोहराने की जरूरत पड़ी.
भारतीय हॉकी टीम ने हेड कोच क्रेग फुल्टन से जुड़े एक मामले को भी आरोपों में शामिल किया है. ऐसी रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया है, जिनमें दावा था कि फुल्टन ने मनप्रीत सिंह को टीम से बाहर किए जाने पर आपत्ति जताई थी और इस्तीफा देने की धमकी दी थी. नोटिस के मुताबिक, बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद फुल्टन की ओर से कोई बयान, पुष्टि, खंडन या पूरी कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं की गई.
विक्रम पाल से जुड़े मामले में ICC/POSH रिकॉर्ड और कार्यवाही नहीं कराए जाने का आरोप लगाया गया है. नोटिस में कहा गया कि 15 जुलाई से लगातार रिकॉर्ड मांगे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए. हॉकी इंडिया का आरोप है कि श्रीवास्तव को इस मामले में बार-बार लिखित मांगों की जानकारी थी. इसके बावजूद उन्होंने निगरानी संबंधी अपनी जिम्मेदारी का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया कि रिकॉर्ड उचित गोपनीय प्रक्रिया के तहत सुरक्षित किए जाएं और उपलब्ध कराए जाएं.
नोटिस में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH), एशियन हॉकी फेडरेशन (AHF), राष्ट्रीय महासंघों और अन्य बाहरी खेल संस्थाओं के साथ संवाद को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं. हॉकी इंडिया का कहना है कि महत्वपूर्ण संचार और बाहरी संस्थाओं के साथ हुए मामलों की पूरी जानकारी समय पर अध्यक्ष और निर्वाचित निकाय के सामने नहीं रखी गई.