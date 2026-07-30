/हॉकी जर्सी विवाद: नीले से ऑरेंज कलर में क्यों बदली भारत की जर्सी? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने तोड़ी चुप्पी

हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप कुमार टिर्की ने गुरुवार को भारतीय मेंस और विमेंस हॉकी टीमों की जर्सी का रंग नीले से बदलकर ऑरेंज करने के फैसले पर बड़ा खुलासा किया है. दिलीप कुमार टिर्की ने कहा कि खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ ने नीले हॉकी टर्फ पर दिखने में दिक्कत होने की वजह से यह बदलाव करने का सुझाव दिया था. जर्सी के रंग में इस बदलाव से विवाद खड़ा हो गया है. भारत के पूर्व कप्तान और ओलंपियन विरेन रासकिन्हा ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस कदम की आलोचना की है.
हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप कुमार टिर्की ने कहा कि FIH मेंस और विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप से पहले नई जर्सी लॉन्च की गई हैं. टिर्की ने कहा, 'मैं मानता हूं कि कई सालों से टीम इंडिया नीले रंग की जर्सी पहनती आ रही थी. हमने नीली जर्सी पहनकर कई अहम टूर्नामेंट खेले हैं. मैंने खुद भी नीली जर्सी पहनकर खेला है, लेकिन इस बार जो बदलाव किया गया है वह पहली बार नहीं हो रहा है. मुझे लगता है कि 2014 में हमारी टीम ने पीली जर्सी पहनी थी और साल 2018 में हल्के नीले रंग की जर्सी का इस्तेमाल किया गया था. यह सुझाव सीधे हमारे कोच, सपोर्ट स्टाफ, खिलाड़ियों और टीम कप्तानों की तरफ से आया था.'
हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप कुमार टिर्की ने बदलाव की वजह बताते हुए कहा कि खिलाड़ियों और कोचों को लगा कि नीले टर्फ पर नीली जर्सी पहनने से मैच के दौरान देखने में दिक्कत होती थी. उन्होंने कहा, 'उनका सुझाव था कि मैदान पर हॉकी टर्फ नीला है और खिलाड़ियों की प्लेइंग किट भी नीली है. इसलिए, उस ओवरलैप की वजह से खेलते समय तकनीकी रूप से देखने में दिक्कत हो रही थी. कहीं न कहीं उन्हें यह समस्या महसूस हो रही थी.' टिर्की ने कहा कि टीम ने दो रंगों के विकल्प सुझाए थे पीला और ऑरेंज और आखिरकार नारंगी रंग को चुना गया, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में भी शामिल है.
हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप कुमार टिर्की ने कहा, 'उन्होंने दो रंगों के विकल्प सुझाए थे पीला और ऑरेंज. इस बात पर ध्यान दिया गया कि ऑरेंज रंग भारतीय ध्वज के हमारे राष्ट्रीय रंगों में से एक है. इसलिए ऑरेंज रंग चुना गया और उसी के अनुसार डिजाइन तैयार किया गया. अगर टूर्नामेंट के बाद या भविष्य में खिलाड़ियों को कुछ और लगता है, तो हम किट के रंग को बेहतर बनाने पर फिर से काम कर सकते हैं.' भविष्य में जर्सी का रंग फिर से बदले जाने की संभावना पर टिर्की ने कहा कि हॉकी इंडिया खिलाड़ियों की पसंद पर विचार करेगा.
दिलीप कुमार टिर्की ने कहा, 'अगर वर्ल्ड कप के बाद या उसके दौरान टीम या खिलाड़ियों को ऑरेंज रंग के साथ सहज महसूस नहीं होता है, जिसे उनकी अपनी ही मांग पर लाया गया था तो हम भविष्य में निश्चित रूप से इसे उस रंग में बदल सकते हैं जिसे टीम पसंद करती है.' टिर्की ने दोहराया कि यह फैसला मुख्य रूप से विजिबिलिटी (साफ दिखने) की चिंताओं और खिलाड़ियों की पसंद के आधार पर लिया गया था. उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों और कोचों की ओर से एक खास मांग थी. नीले हॉकी टर्फ पर, नीली जर्सी पहनने से तेज गेमप्ले के दौरान विजुअल ओवरलैप की समस्या होती थी, जिससे कंट्रास्ट और स्पष्टता कम हो जाती थी. दूसरी बात, ऑरेंज रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है. टीम द्वारा मांगे गए दो विकल्पों (ऑरेंज और पीला) में से ऑरेंज रंग को चुना गया.'