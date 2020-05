ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल विनर बलबीर सिंह सीनियर को दिल का दौरा, हालत नाजुक

नई दिल्ली: पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर (Balbir Singh Senior) को मंगलवार सुबह दिल का दौरा पड़ा है, तभी से इनकी हालत नाजुक बनी हुई है. सुबह 9 बजे से ही उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. चंडीगढ़ के पास फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टर इस महान खिलाड़ी की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं. उनका परिवार चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में रहता है. हालांकि वो कोविड-19 के टेस्ट में निगेटव पाए गए हैं, लेकिन उनकी निगरानी जारी है. हॉकी फैंस उनकी अच्छी सेहत की दुआएं कर रहे हैं.

Medical Update for Padma Shri Balbir Singh Sr. (12/05/2020) - nanji suffered a cardiac arrest this morning at 0900 hrs. Timely medical assistance revived him. He was admitted in medical ICU @ Fortis, Mohali on Friday, 8th May in a very serious multi-organ affected state. (1/2)

(2/2) His condition had improved slightly but was & is still critical now. Doctors will be continuously assess his condition over the next 24-48 hours, before any further statements about His condition are issued. He continues to be on ventilator assistance.

- Kabir (Grandson)

— Balbir Singh Sr. (@BalbirSenior) May 12, 2020