Hockey: बेल्जियम दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों की हुई वापसी

नई दिल्ली: हॉकी इंडिया ने अगले सप्ताह होने वाले बेल्जियम दौरे के लिए भारतीय हॉकी टीम (Indian Hockey Team) की घोषणा कर दी है. भारतीय हॉकी टीम 26 सितंबर से तीन अक्टूबर तक बेल्जियम का दौरा (Belgium Tour) करेगी. हॉकी इंडिया (Hockey India) ने शुक्रवार को 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की. मिडफील्डर मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह (Harmanpreet Songh) को उप-कप्तान घोषित किया है.

इन दो खिलाड़ियों की वापसी

इस दौरे पर भारतीय टीम बेल्जियम के खिलाफ तीन और स्पेन के खिलीफ दो मैच खेलेगी. ललित उपाध्याय की टीम में वापसी हुई है, वह पिछले साल हुए विश्व कप में आखिरी बार भारत के लिए खेले थे. ओलम्पिक टेस्ट इवेंट में टीम का हिस्सा नहीं रहे रुपिंदर पाल सिंह की भी वापसी हुई है. पीआर श्रीजेश और कृष्णा बी पाठक टीम में शामिल दो गोलकीपर हैं.

क्या कहा कोच रीड ने

टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा, "सभी खिलाड़ी एक-दूसरे की अच्छे से मदद करते हैं और हमें उम्मीद है कि टीम अपने दमदार प्रदर्शन को जारी रखेगी." रीड ने कहा, "हम बेल्जियम जाने से पहले टीम के कुछ पक्षों को बेहतर करना चाहते हैं. बेल्जियम एक मजबूत टीम है और अगर हम उन्हीं के घर में उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो रूस के खिलाफ होने वाले ओलम्पिक क्वालीफायर मुकाबले से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा."

Some eagerly awaited comebacks, some obvious retains!

The Indian Men’s Hockey Team for the upcoming #BelgiumTour is undoubtedly the best mix of all worlds!

Read on to know who made it to the squad: https://t.co/Xvx85FUcCO #IndiaKaGame

— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 21, 2019