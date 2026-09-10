Women's Junior Asia Cup 2026: पाकिस्तान पर भारत का '19-0' का महाप्रहार, सेमीफाइनल में पहुंचीं भारतीय शेरनियां

Hockey Women's Junior Asia Cup 2026: चीन के मोकी (Moqi) में खेले जा रहे एएचएफ महिला जूनियर एशिया कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने पाकिस्तान को रौंद दिया. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 19-0 के रिकॉर्ड स्कोर से करारी शिकस्त दी. इस ऐतिहासिक और एकतरफा जीत के साथ भारत ने शान से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. उसने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार खिताब जीतने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है.
अपने अंतिम एलीट पूल मैच में चीन के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई. खेल की शुरुआत से ही 'वुमेन इन ब्लू' ने अपने शानदार अटैकिंग खेल से पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया. पूरे मुकाबले में पाकिस्तानी टीम भारतीय खिलाड़ियों की आक्रामकता के आगे बेबस नजर आई.
मैच के 7वें मिनट में पूजा साहू ने पहला गोल कर भारत का खाता खोला, जिसके महज दो मिनट बाद रोशनी ऐंद ने दूसरा गोल दागा. इसके बाद गोलों की बरसात शुरू हो गई. तनुश्री दिनेश काडू (11'), सुखवीर कौर (13'), सानिका चंद्रकांत माने (13', 23'), मधु सिदार (16'), गीता यादव (18'), तनुजा टोप्पो (25') और पूजा मलिक (27') ने एक के बाद एक गोल दागकर हाफ-टाइम तक भारत को 10-0 की विशाल बढ़त दिला दी.
The Indian Junior Women’s Team leads Pakistan 10-0 at the break in their AHF Junior Asia Cup 2026 quarter-final!
Two quarters to go!
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— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 10, 2026
हाफ-टाइम के बाद भी भारतीय टीम का दबदबा जारी रहा और टीम ने 9 और गोल दागे. पूर्णिमा यादव ने 33वें मिनट में गोल किया, जबकि पूजा मलिक ने 49वें और 51वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की. सुप्रिया ने दो गोल (40', 54'), कृष्णा शर्मा (48') और बीनिमा धन (55') ने एक-एक गोल किया. मैच के अंतिम मिनट (60+') में रोशनी ऐंद ने अपना दूसरा गोल कर भारत की 19-0 की ऐतिहासिक जीत पर मुहर लगा दी.
An emphatic 19-0 win over Pakistan sends the Indian Junior Women’s Team into the last four of the AHF Junior Asia Cup 2026!
The road to the title continues!
We will face the… pic.twitter.com/rNTaETJr09
— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 10, 2026
पाकिस्तान पर इस एकतरफा और धमाकेदार जीत से भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है. अब सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जूनियर महिला टीम का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा.