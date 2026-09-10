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Women's Junior Asia Cup 2026: पाकिस्तान पर भारत का '19-0' का महाप्रहार, सेमीफाइनल में पहुंचीं भारतीय शेरनियां

Hockey Women's Junior Asia Cup 2026: महिला जूनियर एशिया कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की. टीम इंडिया ने मैच के पहले ही हाफ में 10 गोल मार दिए थे.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 10, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:04 PM IST
Women's Junior Asia Cup 2026: पाकिस्तान पर भारत का '19-0' का महाप्रहार, सेमीफाइनल में पहुंचीं भारतीय शेरनियां
Image Credit: महिला हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराया. Photo Credit: X/@TheHockeyIndia

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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