मैच से पहले कैसे वजन बैलेंस करते हैं मुक्केबाज? गोल्ड जीतने के बाद प्रीति पवार ने समझाया प्रोसेस

पवार ने बताया, वजन करने और मुकाबले के बीच हमारे पास कम से कम 3 घंटे होते हैं. यह हमारे सुबह और शाम के सेशन पर निर्भर करता है. शाम को, रिकवर करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय होता है. मैं एक दिन पहले ही मुकाबले का प्लान बना लेती हूं. मुकाबला सुबह 11 बजे शुरू होता है. मैं एक प्लान बनाती हूं, सुबह 6:30 बजे तक वजन कम करना होता है और फिर लगभग 7 बजे शरीर में पानी की कमी पूरी करनी होती है. मुझे सही पोषण लेना होता है. अगर समय मिले, तो मैं थोड़ी देर सो लेती हूं. फिर मैं मुकाबले के लिए तैयारी करती हूं. उसके बाद मैं एरीना में जाती हूं. मुझे कल्पना करना पसंद है. मैं मुकाबले से पहले कल्पना करती हूं. इससे मुझे मानसिक रूप से मदद मिलती है. फिर मैं मुकाबले के लिए तैयार होती हूं."