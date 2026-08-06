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मैच से पहले कैसे वजन बैलेंस करते हैं मुक्केबाज? गोल्ड जीतने के बाद प्रीति पवार ने समझाया प्रोसेस

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत के लिए बेहद यादगार साबित हुआ. टूर्नामेंट में भारत ने कुल 39 मेडल्स के साथ टूर्नामेंट को खत्म किया. सबसे ज्यादा दम मुक्केबाजों ने दिखाया. इस खेल के दम पर भारत की झोली में 10 मेडल आए, जिसमें 7 गोल्ड मेडल देखने को मिले. इस उपलब्धि के पीछे कितनी मेहनत है, इसका खुलासा महिला मुक्केबाज प्रीति पवार ने किया.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 06, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:55 PM IST
मैच से पहले कैसे वजन बैलेंस करते हैं मुक्केबाज? गोल्ड जीतने के बाद प्रीति पवार ने समझाया प्रोसेस

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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