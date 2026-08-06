मैच से पहले कैसे वजन बैलेंस करते हैं मुक्केबाज? गोल्ड जीतने के बाद प्रीति पवार ने समझाया प्रोसेस

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का अंत भारत ने यादगार अंदाज में किया. भारत ने कुल 39 मेडल्स जीते, जिसमें से 10 मेडल्स तो मुक्केबाजी में देखने को मिले. उसमें से हैरानी की बात है कि महिलाओं ने देश का नाम रौशन किया, मुक्केबाजी में 7 गोल्ड मेडल्स आए जिसमें 5 गोल्ड मेडल्स महिलाओं ने जीते. मुक्केबाजी में खिलाड़ियों को हर मैच से पहले कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसका खुलासा महिला स्टार प्रीति पवार ने किया. साथ ही प्रीति ने बताया कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर देखने को मिली.
प्रीति ने 'आईएएनएस' के साथ खास बातचीत में बताया कि एक मुक्केबाज के लिए वजन को बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग होता है. इसके साथ ही उन्होंने अपने एशियन गेम्स की तैयारियों को लेकर भी बात की. प्रीति ने कहा, "मेडल जीतने के बाद घरवालों का रिएक्शन बहुत अच्छा था. मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती. वे काफी गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है."
उन्होंने वजन को लेकर कहा, "वजन कम करना निश्चित रूप से एक चुनौती है. यह एथलीट पर निर्भर करता है. कुछ एथलीटों को वजन कम करने में मुश्किल होती है. कुछ लोग आसानी से वजन कम कर लेते हैं. जहां तक मेरी बात है, मैं लंबे समय से ऐसा कर रही हूं. मुकाबले या बाउट से पहले, मैं लगभग 1.5 किलो वजन कम करती हूं. मुझे लगता है कि उस समय हमारे लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम क्या खा रहे हैं. खासकर बाउट से पहले."
उन्होंने आगे बताया, "आखिरी समय में, हमें वजन कम करना होता है. 1 किलो या 1.5 किलो, उसके बाद, हम कुछ नहीं खाते. अगले दिन, जैसे ही हमारा वजन वापस बढ़ता है, हम वजन कम करने के बाद रिकवर करते हैं और शरीर में पानी की कमी पूरी करते हैं. कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होता है. मैं नहीं चाहती कि इसका असर मेरे प्रदर्शन पर पड़े. मैं इस बात पर ध्यान देती हूं कि खुद को फिर से हाइड्रेट कैसे करूं."
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पवार ने बताया, वजन करने और मुकाबले के बीच हमारे पास कम से कम 3 घंटे होते हैं. यह हमारे सुबह और शाम के सेशन पर निर्भर करता है. शाम को, रिकवर करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय होता है. मैं एक दिन पहले ही मुकाबले का प्लान बना लेती हूं. मुकाबला सुबह 11 बजे शुरू होता है. मैं एक प्लान बनाती हूं, सुबह 6:30 बजे तक वजन कम करना होता है और फिर लगभग 7 बजे शरीर में पानी की कमी पूरी करनी होती है. मुझे सही पोषण लेना होता है. अगर समय मिले, तो मैं थोड़ी देर सो लेती हूं. फिर मैं मुकाबले के लिए तैयारी करती हूं. उसके बाद मैं एरीना में जाती हूं. मुझे कल्पना करना पसंद है. मैं मुकाबले से पहले कल्पना करती हूं. इससे मुझे मानसिक रूप से मदद मिलती है. फिर मैं मुकाबले के लिए तैयार होती हूं."