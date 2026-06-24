फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ-32 दौर के मैच 28 जून से 3 जुलाई (भारतीय समयानुसार) तक खेले जाएंगे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ-32 दौर में 32 टीमें 16 नॉकआउट मैच खेलेंगी. जो टीम भी अपना राउंड ऑफ-32 मैच जीतेगी, वही टीम राउंड ऑफ-16 में पहुंचेगी. राउंड ऑफ-32 दौर में हारने वाली टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. आज हम बात करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-K से पुर्तगाल, DR कांगो और उज्बेकिस्तान की टीमें कैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ-32 दौर के लिए क्वालिफाई करेंगी.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-K मुकाबले में कोलंबिया ने बुधवार को DR कांगो टीम को 1-0 से हराया. इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने एक मैच बाकी रहते हुए ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है. अब पुर्तगाल, DR कांगो और उज्बेकिस्तान के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ-32 दौर के लिए क्वालिफाई करने की लड़ाई है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल ने बुधवार को ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ग्रुप-K मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया. इस मुकाबले में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू देखने को मिला और उन्होंने 2 शानदार गोल दागे.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच ग्रुप-K का आखिरी मैच 28 जून (भारतीय समयानुसार) को सुबह 5 बजे खेला जाएगा. वहीं, 28 जून (भारतीय समयानुसार) को ही सुबह 5 बजे से DR कांगो और उज्बेकिस्तान के बीच ग्रुप-K का आखिरी मुकाबला होना है. कोलंबिया के खिलाफ अगर पुर्तगाल जीतता है, तो वह ग्रुप-K में टॉप पर रहेगा. मैच ड्रॉ होने पर कोलंबिया ग्रुप-K में टॉप पर रहेगा और पुर्तगाल दूसरे स्थान पर रहेगा. हारने के बावजूद पुर्तगाल दूसरे स्थान पर रह सकता है, क्योंकि उसका गोल डिफरेंस अच्छा है.
अगर पुर्तगाल बड़े अंतर से हारकर तीसरे स्थान पर भी आ जाता है, तो भी उसके पास क्वालिफाई करने का अच्छा मौका होगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही चार प्वाइंट्स हैं. DR कांगो के लिए जीत के अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा. ग्रुप-K में दूसरे स्थान पर रहने के लिए उसे उज्बेकिस्तान को बड़े अंतर से हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि कोलंबिया से पुर्तगाल बुरी तरह हारे, ताकि गोल डिफरेंस में बदलाव हो सके. बता दें कि पुर्तगाल और DR कांगो का पिछला मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था, इसलिए हेड-टू-हेड का फैक्टर मायने नहीं रखेगा.
DR कांगो के लिए छोटी जीत भी तीसरे स्थान पर रहने वाली सबसे अच्छी टीमों में से एक के तौर पर क्वालिफाई करने के लिए काफी हो सकती है. उज्बेकिस्तान के लिए काम ज्यादा मुश्किल है. कांगो के खिलाफ जीत के बावजूद, यह एशियाई टीम तीसरे स्थान से ऊपर नहीं जा पाएगी. खराब गोल डिफरेंस के कारण, इस बात की संभावना कम है कि उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में अच्छी रैंकिंग हासिल कर पाएगा.
1. कोलंबिया - 2 मैचों में 6 अंक
2. पुर्तगाल - 2 मैचों में 4 अंक
3. DR कांगो - 2 मैचों में 1 अंक
4. उज्बेकिस्तान - 2 मैचों में 0 अंक