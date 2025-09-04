Hockey Asia Cup 2025: भारत ने मलेशिया को 4-1 से रौंदा, अब फाइनल में पहुंचने के लिए बन रहा ये समीकरण
भारत ने हीरो हॉकी एशिया के अपने दूसरे सुपर-4 के मैच में मलेशिया को 4-1 से रौंद दिया. इसके साथ ही उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर काबिज हो गई है.

Sep 04, 2025
India Final Qualification Equation: भारत ने हीरो हॉकी एशिया के अपने दूसरे सुपर-4 के मैच में मलेशिया को 4-1 से रौंद दिया. इसके साथ ही उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर काबिज हो गई है. मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकरा और विवेक सागर प्रसाद ने भारत के लिए गोल किए. कोरिया के खिलाफ निराशाजनक ड्रॉ के बाद भारत के लिए यह मैच जीतना फाइनल में पहुंचने के लिहाज से बेहद जरूरी था. मैच की शुरुआत मलेशिया ने बढ़त के साथ की, लेकिन भारत ने कमबैक करते हुए दूसरे क्वार्टर में तीन गोल करके शानदार लीड ले ली.

भारत की शानदार जीत

मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि मलेशिया ने सिर्फ दूसरे ही मिनट में एक गोल करके बढ़त बना ली थी. हालांकि, भारत ने इसके बाद बेहतरीन वापसी की और मलेशिया को अंत तक और कोई गोल नहीं करने दिया. भारत की ओर से पहला गोल मनप्रीत सिंह ने 17वें मिनट में किया. इसके ठीक बाद 19वें मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल दागकर भारत को 2-1 से बढ़त दिलाई. 24वें मिनट में शिलानंद लाकरा ने गोल कर इस बढ़त को 3-1 कर दिया, जबकि 38वें मिनट में एक और गोल हुआ, जिसने भारत की इस मुकाबले में जीत और सुनिश्चित कर दी. यह गोल विवेक सागर प्रसाद ने किया.

टेबल टॉपर टीम इंडिया

मलेशिया के खिलाफ मैच जीतकर सुपर-4 स्टेज की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम नंबर-1 पर पहुंच गई है. भारत ने 2 मैचों में एक जीत और एक ड्रॉ के साथ 4 अंक हासिल कर लिए हैं. भारत के इस मुकाबले के अलावा आज चीन ने कोरिया को 3-0 से हराकर खुद को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया. चीन 2 मैचों में 3 अंक हैं. वहीं, मलेशिया दो मैच में 3 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है. कोरिया की टीम दो मैच में एक अंक के साथ आखिरी पायदान पर है. इस पॉइंट्स टेबल के साथ फाइनल में पहुंचने की रेस रोमांचक हो चुकी है.

भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा?

भारत का आखिरी सुपर-4 स्टेज मुकाबला चीन से 6 सितंबर को है. इसी दिन मलेशिया की टक्कर कोरिया से होनी है. भारत अगर चीन को शिकस्त देने में कामयाब रहता है तो उसकी फाइनल की टिकट पक्की हो जाएगी. इसके अलावा अगर टीम इंडिया चीन से ड्रॉ भी खेलती है तो भी उसे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी. ऐसे में 6 सितंबर को देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी दो टीमें इस हीरो हॉकी एशिया कप की फाइनलिस्ट बनती हैं.

