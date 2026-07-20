स्पेन ने कैसे जीती फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी? फाइनल में ये 5 रहे मैच पलटने वाले कारण

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को 1-0 से हराया. स्पेन ने इस जीत के साथ ही दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के खिताब को अपने नाम किया. चैंपियन बनने के बाद स्पेन पर जमकर पैसों की बरसात हुई है. स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद 50 मिलियन डॉलर (लगभग 482 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिली. वहीं, फाइनल में हार का सामना करने के बावजूद अर्जेंटीना को भी 33 मिलियन डॉलर (लगभग 318 करोड़ रुपये) दिए गए. बता दें कि फाइनल में सब्स्टीट्यूट फुटबॉलर फेरान टोरेस स्पेन की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल दागते हुए टीम को साल 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया. बता दें कि फाइनल में कौन से 5 मैच पलटने वाले कारण रहे.
फाइनल का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट सब्स्टीट्यूट फुटबॉलर फेरान टोरेस का 106वें मिनट में किया गया एकमात्र गोल रहा, जिसने स्पेन की झोली में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी डाल दी. फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निको विलियम्स के पास पर गोल कर दिया और स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी. फेरान टोरेस का ये गोल मैच विनिंग गोल साबित हुआ. स्पेन ने अर्जेंटीना पर 1-0 से जीत हासिल कर ली.
एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना के मिडफील्डर एन्जो फर्नांडीज को रेड कार्ड देकर बाहर भेजा गया, जिसके बाद अर्जेंटीना के पास 10 खिलाड़ी ही रह गए, जिससे स्पेन को अहम बढ़त मिली.
फाइनल में पूरे मैच के दौरान स्पेन ने बॉल पर ज्यादा कब्जा रखा. स्पेन के खिलाड़ियों ने गोल करने के ज्यादा मौके बनाए और अर्जेंटीना पर लगातार दबाव बनाए रखा.
गोलकीपर उनाई सिमोन और स्पेन का डिफेंस पूरे मैच के दौरान मजबूत रहा और उन्होंने कोई गोल नहीं होने दिया. स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 7 मैचों में क्लीन शीट रखी है.
फाइनल में पूरे मैच के दौरान स्पेन शांत रहा, सही समय पर सब्स्टिट्यूट किए और शानदार टीमवर्क दिखाते हुए अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता.