Advertisement
trendingNow13077682
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीमैं किसी को भी हरा सकता हूं.. ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 से पहले दिग्गज ने भरी हुंकार, 25वें ग्रैंडस्लैम पर फोकस

'मैं किसी को भी हरा सकता हूं..' ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 से पहले दिग्गज ने भरी हुंकार, 25वें ग्रैंडस्लैम पर फोकस

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 से पहले माहौल टाइट होता नजर आ रहा है. टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच को हाल ही में यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज से कड़ी चुनौती मिली है. लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए जोकोविच अपना जलवा दिखाने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने डंके की चोट पर खुला चैलेंज स्टार प्लेयर्स को दे दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 17, 2026, 05:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

novak Djokovic
novak Djokovic

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 से पहले माहौल टाइट होता नजर आ रहा है. टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच को हाल ही में यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज से कड़ी चुनौती मिली है. लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए जोकोविच अपना जलवा दिखाने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने डंके की चोट पर खुला चैलेंज स्टार प्लेयर्स को दे दिया है. उन्होंने कहा कि पैरों में थोड़ी "ताकत" कम होने के बावजूद उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने का पूरा भरोसा है. सर्बियाई दिग्गज ने यह भी कहा कि वह अपने दिन किसी को भी हरा सकते हैं.

25वें ग्रैंडस्लैम पर फोकस

38 साल के इस टेनिस दिग्गज की नजर रिकॉर्ड 11वें ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और ऐतिहासिक 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर है. यह उपलब्धि उन्हें ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट से आगे ले जाएगी. हालांकि यानिक सिनर और अल्काराज ने इन दिनों बड़े चैंपियनशिप में दबदबा बनाया है. जोकोविच, जो अभी दुनिया में चौथे नंबर पर हैं पिछले साल चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के उदय को स्वीकार करने के बावजूद उनके खेल पर उनका विश्वास बरकरार है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले जोकोविच?

टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर जोकोविच ने कहा, 'जब मैं स्वस्थ होता हूं और किसी भी दिन सभी चीज़ों को एक साथ कर पाता हूं, तो मुझे अब भी लगता है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूं. अगर मुझे यह विश्वास नहीं होता, तो मैं यहां मुकाबला करने के लिए नहीं होता. मुझमें अभी भी जोश है . यह मानते हुए कि सिनर और अल्काराज़ अभी बाकी खिलाड़ियों से बेहतर स्तर पर खेल रहे हैं, जोकोविच ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे दावेदारों के पास कोई मौका नहीं है.

ये भी पढे़ं.. टीम इंडिया से लंबे वक्त से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे, अब अचानक उठाया ये बड़ा कदम

जोकोविच हैं टेंशन फ्री

उन्होंने आगे कहा, 'यह एक सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी और के पास कोई मौका नहीं है। मुझे किसी भी टूर्नामेंट में, खासकर यहां मेलबर्न में, अपने मौके पसंद हैं. 25वें खिताब के बारे में बहुत बातें हुई हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूं जो मैंने पहले ही हासिल कर लिया है. चौबीस कोई बुरा नंबर नहीं है. मुझे अपने करियर की सराहना करनी चाहिए और कुछ अनावश्यक दबाव कम करना चाहिए.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Australian open

Trending news

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
maharashtra bmc
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
Rahul Mamakootathil
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत