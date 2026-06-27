/मैने उरुग्वे फुटबॉल को कुछ भी नहीं दिया...FIFA World Cup से बाहर होने पर छलका कोच का दर्द, कभी खुद को बताया था Toxic

Marcelo Bielsa on Uruguay World Cup Exit: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैदान से एक बेहद भावुक और दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है. शनिवार को स्पेन के खिलाफ मिली 1-0 की करीबी हार के साथ ही दो बार की चैंपियन टीम उरुग्वे का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया. यह लगातार दूसरा मौका है जब उरुग्वे की टीम विश्व कप के पहले ही दौर से बाहर होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.
इस करारी और दर्दनाक विदाई के बाद उरुग्वे के 70 साल के मुख्य कोच मार्सेलो बिएल्सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह टूट गए. उन्होंने बिना किसी बहाने के खुद का बेहद कड़ा और आत्म-आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, जिसने पूरे खेल जगत को सन्न कर दिया.
हार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बिएल्सा का दर्द आंसुओं की तरह छलक पड़ा. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, 'इस घोर निराशा के लिए पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूं. जाहिर है, मुझे इस प्रदर्शन को शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय टीम के साथ मेरे समय को कैसे याद किया जाएगा, तो मैं कहूंगा कि यह एक ऐसा कार्यकाल रहा जिसने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा. मैंने उरुग्वे के फुटबॉल को क्या दिया? कुछ भी नहीं, क्योंकि तीन साल के काम के बाद कोई भी कोच किसी देश के फुटबॉल में जो योगदान देता है, वह तब तक कभी सच में जगह नहीं बना पाता, जब तक कि परिणाम हासिल न हों.'
दो बार की चैंपियन टीम उरुग्वे के कोच ने आगे कहा, 'क्वालीफायर में चौथे स्थान पर रहने का कोई मतलब नहीं रह गया और कोपा अमेरिका में तीसरे स्थान पर रहने का भी कोई मोल नहीं बचा. जो कुछ भी अभी विश्व कप 2026 में हुआ है, उसके बाद तो कुछ और कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.'
दरअसल, 2023 में टीम की कमान संभालने वाले बिएल्सा के मार्गदर्शन में उरुग्वे ने अर्जेंटीना और ब्राजील जैसी दिग्गज टीमों को हराया था. इस विश्व कप में उन्होंने सऊदी अरब (1-1) और केप वर्डे (2-2) के खिलाफ ड्रॉ खेला था. नॉकआउट में पहुंचने के लिए स्पेन के खिलाफ हर हाल में जीत जरूरी थी, लेकिन 2010 विश्व कप के हीरो रहे 40 वर्षीय दिग्गज गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा की एक भयानक गलती ने उरुग्वे का सपना तोड़ दिया. मुस्लेरा को खुद बिएल्सा ने संन्यास से वापस बुलाया था.
मुस्लेरा को हाफ-टाइम के बाद सब्स्टीट्यूट करने पर बिएल्सा ने कहा, 'मुस्लेरा ने खुद हाफ-टाइम में मैदान से बाहर आने का फैसला किया. उन्हें खिलाने का मेरा फैसला बहुत सोच-समझकर लिया गया था, लेकिन अब निश्चित रूप से मैं जो हुआ, उससे इनकार नहीं कर सकता. वह एक बेहतरीन साल बिताकर आ रहे थे और एक महान व्यक्तित्व वाले खिलाड़ी हैं.'
यह पहला मौका नहीं है, जब मार्सेलो बिएल्सा ने खुद को लेकर इतना कड़ा बयान दिया हो. पिछले साल नवंबर में अमेरिका से 5-1 से हारने के बाद उन्होंने स्वीकार किया था कि वे अपने खिलाड़ियों पर बहुत अधिक मानसिक दबाव डालते हैं. उस वक्त कोच बिएल्सा ने खुद को एक सख्त और टॉक्सिक इंसान बताया था. उन्होंने कहा था, 'मैं तनाव पैदा करने वाला इंसान हूं. जब मैं आता हूं, तो माहौल तनावपूर्ण हो जाता है. यही वजह है कि मैं बहुत कम सामने आता हूं. मैं खुद को टॉक्सिक मानता हूं. मेरे साथ जुड़ने से दूसरे लोग भी असहज हो जाते हैं. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?'
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बिएल्सा ने कहा, 'कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सिर्फ गलतियां ढूंढने और उन्हें सुधारने में लगे रहते हैं. वे हमेशा मांग करने वाले होते हैं और किसी भी चीज से कभी संतुष्ट नहीं होते. वे सिर्फ अपने काम की ही बातें करते हैं. यहां तक कि जब वे बाहर खाना खाने जाते हैं, तब भी अखबार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों से घुलना-मिलना नहीं चाहते. वे ऐसी किसी भी बातचीत से बचते हैं, जो उनका ध्यान काम से भटका दे. ऐसा मत समझिए कि मुझे इसमें आनंद आता है. मेरे लिए यह एक तरह का कर्म है.'