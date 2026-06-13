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FIFA World Cup 2026 में कब एक्शन में दिखेंगे रोनाल्डो और मेसी? नोट कर लें पुर्तगाल और अर्जेंटीना के मैचों की तारीख

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. कुल 3 मुकाबले हो चुके हैं, अब फैंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे बड़े नामों को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं. फुटबॉल के ये दो महान दिग्गज कब और कौन से मुकाबले में खेलते नजर आएंगे, इसकी पूरी जानकारी यहां पढ़ सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 13, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:08 AM IST
FIFA World Cup 2026 में कब एक्शन में दिखेंगे रोनाल्डो और मेसी? नोट कर लें पुर्तगाल और अर्जेंटीना के मैचों की तारीख
Image Credit: FIFA World Cup 2026

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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