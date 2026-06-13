FIFA World Cup 2026: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. कुल 3 मुकाबले हो चुके हैं. ओपनिंग मैच में मेक्सिको की टीम ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी जबकि साउथ कोरिया ने चेकिया को 2-1 से रौंदा. वहीं, बोस्निया और कनाडा के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ. अब फैंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे बड़े नामों को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं. फुटबॉल के ये दो महान दिग्गज कब और कौन से मुकाबले में खेलते नजर आएंगे, इसकी पूरी जानकारी यहां पढ़ सकते हैं.