FIFA World Cup 2026: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. कुल 3 मुकाबले हो चुके हैं. ओपनिंग मैच में मेक्सिको की टीम ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी जबकि साउथ कोरिया ने चेकिया को 2-1 से रौंदा. वहीं, बोस्निया और कनाडा के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ. अब फैंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे बड़े नामों को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं. फुटबॉल के ये दो महान दिग्गज कब और कौन से मुकाबले में खेलते नजर आएंगे, इसकी पूरी जानकारी यहां पढ़ सकते हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 48 टीम भाग ले रही हैं, जिन्हें चार-चार टीमों के 12 ग्रुप में बांटा गया है. फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं और उनकी टीम को ग्रुप जे में शामिल किया गया है. ग्रुप-जे में अर्जेंटीना के साथ जॉर्डन, ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना की टीम ने खिताबी सूखा खत्म किया था और इस बार डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर खिताब बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगी.
अर्जेंटीना की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 16 जून को करेगी. अपने पहले मैच में अर्जेंटीना की टीम अल्जीरिया से टक्कर लेगी. मेसी के फैंस दुनिया के हर कोने में देखने को मिलते हैं और इस मैच में स्टेडियम खचाखच भरा दिखेगा. अल्जीरिया को टक्कर देने के बाद अर्जेंटीना का अगला मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया से होगा, फिर 27 जून को अपने आखिरी ग्रुप स्टेज के मैच में ये टीम जॉर्डन के खिलाफ खेलेगी. जॉर्डन के साथ होगा.
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अब बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो उनकी टीम पुर्तगाल को ग्रुप-के में है. पुर्तगाल के साथ इस ग्रुप में कोलंबिया, उज्बेकिस्तान और डीआर कोंगों की टीमें हैं. रोनाल्डो फैंस को फिलहाल लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. रोनाल्डो की टीम अपने अभियान की शुरुआत 17 जून को डीआर कोंगो के खिलाफ मैच से करेगी. ये मैच यूएसए के ह्यूस्टन में खेला जाना है. उसके बाद रोनाल्डो 23 जून को एक्शन में दिखेंगे, जब पुर्तगाल की भिड़ंत उज्बेकिस्तान से होगी. वहीं 27 जून को पुर्तगाल का सामना कोलंबिया से होगा.