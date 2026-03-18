भारत-पाकिस्तान मैच के लिए हो जाइए तैयार... वर्ल्ड कप में होगी टक्कर, आ गया नया शेड्यूल

Hockey World Cup Schedule: इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बुधवार को हॉकी वर्ल्ड कप पूरा शेड्यूल जारी कर दिया. यह टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा. भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने-अपने वर्ग में पूल डी में खेलेंगी. दोनों टीमों के मैच नीदरलैंड में होंगे.
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Hockey World Cup Schedule: भारत और पाकिस्तान के एक और महामुकाबले के लिए तैयार हो जाइए. इस बार क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी के मैदान पर दोनों टीमों की टक्कर होगी. भारत-पाकिस्तान की टीमें 19 अगस्त को एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 के सबसे ज्यादा इंतजार वाले मैचों में से एक में आमने-सामने होंगी. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बुधवार को पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. यह टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा. भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने-अपने वर्ग में पूल डी में खेलेंगी. दोनों टीमों के मैच नीदरलैंड में होंगे.
भारत की पुरुष टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड के साथ एक अहम मुकाबला होगा. भारत बनाम पाकिस्तान का हाई-प्रोफाइल पूल-स्टेज मैच 19 अगस्त को होगा. ये तीनों मैच एम्स्टेलवीन के वैगेनर हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे.
महिला टीम का चीन से पहला मैच
भारत की महिला टीम 16 अगस्त को चीन के खिलाफ शुरुआत करेगी. 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी और 20 अगस्त को इंग्लैंड के साथ पूल-स्टेज का समापन करेगी. ये मैच भी वैगेनर स्टेडियम में ही होंगे.
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29 औ 30 अगस्त को होंगे फाइनल मैच
नॉकआउट राउंड में जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है. पुरुषों के सेमीफाइनल 28 अगस्त को होंगे और फाइनल 30 अगस्त को वेव्रे में खेला जाएगा. महिलाओं के सेमीफाइनल 27 अगस्त को होंगे, जिसके बाद 29 अगस्त को एम्स्टर्डम में उनका फाइनल होगा. इस तरह रोमांचक और बड़े दांव वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे.
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हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के पूल
पुरुष
पूल ए: नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, न्यूज़ीलैंड, जापान.
पूल बी: बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया.
पूल सी: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका.
पूल डी: इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, वेल्स.
महिला
पूल ए: नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान.
पूल बी: अर्जेंटीना, जर्मनी, अमेरिका, स्कॉटलैंड.
पूल सी: बेल्जियम, स्पेन, न्यूज़ीलैंड, आयरलैंड.
पूल डी: चीन, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका.
हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का शेड्यूल
भारत (पुरुष)
15 अगस्त: भारत बनाम वेल्स.
17 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड.
19 अगस्त: भारत बनाम पाकिस्तान.
भारत (महिला)
16 अगस्त: चीन बनाम भारत.
18 अगस्त: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका.
20 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड.