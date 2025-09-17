IND vs PAK: वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं होगा नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम का मुकाबला? ऐसा है टूर्नामेंट का नियम
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:54 AM IST
Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जापान के टोक्यो में शुरू हो रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने खिताब का बचाव करने के लिए उतरेंगे. नीरज का यह सीजन काफी अच्छा रहा है. उन्होंने दोहा डायमंड लीग में पहली बार 90 मीटर के निशान को पार किया. उसके बाद मेंपेरिस डायमंड लीग और बेंगलुरु में हुए उद्घाटन नीरज चोपड़ा क्लासिक में भी जीत हासिल की. हालांकि, दो बार के ओलंपिक पदक विजेता चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में जर्मनी के जूलियन वेबर के सामने टिक नहीं पाए और लगातार दूसरे साल दूसरे स्थान पर रहे.

नीरज ने 2023 में गोल्ड मेडल

नीरज अब जापान की राजधानी टोक्यो में वापसी करना चाहेंगे, जहां चार साल पहले ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर वह रातोंरात एक सुपरस्टार बन गए थे. 27 वर्षीय इस एथलीट ने 2023 में बुडापेस्ट में गोल्ड मेडल जीता था. अब उसका बचाव करने के लिए उतरेंगे.  उन्हें सिर्फ वेबर का ही नहीं, बल्कि अपने पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी अरशद नदीम का भी सामना करना पड़ सकता हैय.नदीम ने पिछले साल पेरिस में 92.97 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ नीरज को लगातार ओलंपिक गोल्ड जीतने से रोका था.

अलग-अलग क्वालिफाइंग ग्रुप में नीरज और नदीम

नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच यह मुकाबला तुरंत नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्रतिद्वंद्वियों को बुधवार को टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में होने वाले क्वालिफाइंग सत्र के लिए अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है. नीरज को ग्रुप ए में रखा गया है, जहां उनके साथ वेबर, त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वॉलकॉट, और जैकुब वाडलेज्च भी हैं. दूसरी ओर, अरशद नदीम ग्रुप बी में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स, केन्या के जूलियस येगो और अन्य खिलाड़ियों के साथ हैं.

ये भी पढ़ें: Asia Cup: सूर्यकुमार यादव-गौतम गंभीर के सामने आ गई पाकिस्तानी टीम, ट्रेनिंग ग्राउंड पर आमने-सामने, फिर क्या हुआ?

पहली बार होगा ऐसा

इस प्रतियोगिता में सिर्फ नीरज ही नहीं, बल्कि अन्य भारतीय खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं. सचिन यादव ग्रुप ए में हैं, जबकि रोहित यादव और यश वीर सिंह ग्रुप बी में नदीम के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे. सचिन, रोहित और यश जुलाई में हुए उद्घाटन एनसी क्लासिक का हिस्सा थे, जहां सचिन ने 82.33 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया था. यह पहली बार है कि चार भारतीय मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: Asia Cup Super 4 Equation: 2 दिन में 2 नॉकआउट मैच, तराजू पर पाकिस्तान-अफगानिस्तान की किस्मत, आसानी से समझें गणित

फाइनल में पहुंचने के लिए लड़ेंगे 37 खिलाड़ी

मेंस जेवलिन थ्रो क्वालिफ़ाइंग सत्र में कुल 37 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इनमें से 19 को ग्रुप ए में शामिल किया गया है. क्वालिफिकेशन मार्क 84.50 मीटर निर्धारित किया गया है. हालांकि, खिलाड़ी क्वालिफाइंग राउंड के अंत में शीर्ष-12 खिलाड़ियों में रहकर भी फाइनल में जगह बना सकते हैं.

