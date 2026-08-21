/15 साल का इंतजार खत्म: भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक मेडल पक्का, त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने रचा इतिहास

Treesa Jolly Gayatri Gopichand BWF World Championships: भारत की त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में शुक्रवार (21 अगस्त) को वुमेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में इतिहास रच दिया. त्रिषा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शु शियान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल पक्का किया. इस गैर-वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने 69 मिनट तक चले कांटे के मुकाबले में चीनी जोड़ी को 16-21, 21-15, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई.
त्रिषा और गायत्री की इस ऐतिहासिक जीत ने चैंपियनशिप में कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल की गारंटी दे दी है. यह उपलब्धि भारतीय वुमेंस डबल्स बैडमिंटन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है. इस इवेंट में भारत का पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल साल 2011 में आया था, जब ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने लंदन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.
घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के साथ त्रिषा और गायत्री ने एक धीमी शुरुआत से उबरते हुए धीरे-धीरे मैच पर अपना दबदबा कायम किया. पहला गेम हारने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अपने आक्रमण को और तेज किया, जिसमें उनके दमदार स्मैश और नेट के पास की सटीक चतुराई ने जीत की राह आसान बनाई. सेमीफाइनल में जगह बनाना इस युवा जोड़ी के लिए एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर है.
No.4 seeds Jia/Zhang oppose Jolly/Pullelain a match to remember.#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/Tze2wufiNQ
— BWF (@bwfmedia) August 21, 2026
त्रिषा और गायत्री ने लगातार दो सालों, 2022 और 2023 में प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. इसके अलावा उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पिछले साल की शुरुआत में ही वे दुनिया की शीर्ष 10 जोड़ियों में शामिल हुई थीं. हालांकि, इस साल की शुरुआत में उनकी इस शानदार प्रगति में तब बाधा आई, जब एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप और उबेर कप की तैयारी के दौरान अभ्यास के दौरान त्रिषा के टखने में गंभीर चोट लग गई.
यह दुर्भाग्यपूर्ण चोट तब लगी जब अभ्यास सत्र के दौरान त्रिषा का पैर गलती से गायत्री के पैर पर पड़ गया, जिससे उनका टखना मुड़ गया. बाद में किए गए एमआरआई स्कैन में दो हाई-ग्रेड मांसपेशी टियर और दो लिगामेंट टियर का खुलासा हुआ, जिसके कारण उन्हें एक लंबे रिहैबिलिटेशन (इलाज और रिकवरी) कार्यक्रम से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा. इस जुझारू जोड़ी ने आखिरकार इंडोनेशिया ओपन से कोर्ट पर अपनी वापसी शुरू की और इसके बाद यूएस ओपन में हिस्सा लिया. इसके बाद इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने फिलीपीन इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब अपने नाम किया, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि वे अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापस लौट चुकी हैं.
भारत ने 2011 से वर्ल्ड चैंपियनशिप के हर संस्करम में कम से कम एक मेडल जीता है.
2011 - ज्वाला गुट्टा/अश्विनी पोनप्पा- ब्रॉन्ज
2013 - पीवी सिंधु- ब्रॉन्ज
2014 - पीवी सिंधु- ब्रॉन्ज
2015 - साइना नेहवाल- सिल्वर
2017 - सिंधु- सिल्वर, साइना- ब्रॉन्ज
2018 - सिंधु- सिल्वर
2019 - सिंधु- गोल्ड, साई प्रणीत- ब्रॉन्ज
2021 - श्रीकांत- सिल्वर, लक्ष्य सेन- ब्रॉन्ज
2022 - सात्विक/चिराग- ब्रॉन्ज
2023 - एचएस प्रणय- ब्रॉन्ज
2025 - सात्विक/चिराग- ब्रॉन्ज
2026 - ट्रीसा जॉली/गायत्री गोपीचंद- ब्रॉन्ज (पक्का)