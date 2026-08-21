Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /15 साल का इंतजार खत्म: भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक मेडल पक्का, त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने रचा इतिहास

15 साल का इंतजार खत्म: भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक मेडल पक्का, त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने रचा इतिहास

Treesa Jolly Gayatri Gopichand: त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के क्वार्टर फाइनल में चीन की मजबूत जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. दोनों ने भारत का ऐतिहासिक पदक पक्का किया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 21, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:26 PM IST
15 साल का इंतजार खत्म: भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक मेडल पक्का, त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने रचा इतिहास
Image Credit: त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली. BAI

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Kisan Vikas Patra: ₹5 लाख और ₹10 लाख कितने साल में होंगे दोगुने?
2
3
4
5