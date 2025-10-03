World Para Athletics Championship: दो और गोल्ड के साथ मेडल टैली में भारत की लंबी छलांग, निषाद और सिमरन ने लहराया जीत का परचम

दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने झोली में दो और गोल्ड मेडल आ गए हैं. डबल पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट निषाद कुमार ने अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता, जबकि पेरिस गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट सिमरन शर्मा ने भी गोल्ड पर कब्जा जमाया. निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी47 और सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर टी12 स्पर्धा में गोल्ड जीता.

मेडल टैली में भारत की लंबी छलांग

भारत कुछ ही मिनटों के अंदर जीते गए दो गोल्ड मेडलों की बदौलत मेडल टैली में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया. भारत को अब तक 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 15 पदक हासिल हो चुके हैं. 12 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ब्राजील पहले, 9 गोल्ड, 16 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चीन दूसरे स्थान पर हैं. पोलैंड 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है.

निषाद और सिमरन का जलवा

निषाद कुमार और सिमरन दोनों ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और शानदार प्रदर्शन करते हुए घरेलू दर्शकों का दिल जीत लिया. निषाद कुमार ने तुर्किये के अब्दुल्ला इल्गाज और तीन बार के गत विजेता रोडरिक टाउनसेंड (अमेरिका) को हराकर गोल्ड जीता.

उन्होंने 2.18 मीटर की विश्व रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने तक एक भी निशान नहीं छोड़ा और अब्दुल्ला इल्गाज द्वारा 2.08 मीटर के यूरोपीय रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद एशियाई रिकॉर्ड भी हासिल किया. निषाद कुमार ने 2.12 मीटर की दूरी पार करके अच्छा प्रदर्शन किया और विश्व रिकॉर्ड धारक टाउनसेंड के केवल 2.03 मीटर की दूरी पार करने के बाद बाहर होने के बाद तुर्किये एथलीट पर दबाव बढ़ा दिया.

भारत ने दो ब्रॉन्ज भी जीते

दूसरी ओर, 25 साल की धावक सिमरन ने भी अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उन्होंने सेमीफाइनल में 12.08 सेकंड का समय निकाला था. गाइड उमर सैफी के साथ मिलकर उन्होंने पहली बार 12 सेकंड की बाधा को पार किया और फाइनल में 11.95 सेकंड में दौड़ पूरी की. इससे पहले, प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर टी-36 स्पर्धा के फाइनल में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता और प्रदीप कुमार ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ-46 स्पर्धा के फाइनल में एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता.