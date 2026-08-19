IND vs PAK: 8 गोल का थ्रिलर मैच... हरमनप्रीत-अभिषेक की जोड़ी के सामने पाकिस्तान पस्त, 5-3 से रौंदा

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ हाईवोल्टेज मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली है. पाकिस्तान की टीम ने जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन 2 गोल पीछे रह गई. इस जीत के साथ ही भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है. वहीं, पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से इस हार के बाद बाहर हो चुकी है. मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक का जलवा देखने को मिला. दोनों ने 2-2 गोल किए और पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद डाला.