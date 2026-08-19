Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs PAK: 8 गोल का थ्रिलर मैच... हरमनप्रीत-अभिषेक की जोड़ी के सामने पाकिस्तान पस्त, 5-3 से रौंदा

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ हाईवोल्टेज मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली है. पाकिस्तान की टीम ने जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन 2 गोल पीछे रह गई.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 19, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:48 PM IST
IND vs PAK: 8 गोल का थ्रिलर मैच... हरमनप्रीत-अभिषेक की जोड़ी के सामने पाकिस्तान पस्त, 5-3 से रौंदा
Image Credit: Harmanpreet Singh

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
8 गोल का थ्रिलर मैच... हरमनप्रीत-अभिषेक की जोड़ी के सामने पाकिस्तान पस्त
2
3
4
5