IND vs PAK: 8 गोल का थ्रिलर मैच... हरमनप्रीत-अभिषेक की जोड़ी के सामने पाकिस्तान पस्त, 5-3 से रौंदा

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ हाईवोल्टेज मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली है. पाकिस्तान की टीम ने जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन 2 गोल पीछे रह गई. इस जीत के साथ ही भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है. वहीं, पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से इस हार के बाद बाहर हो चुकी है. मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक का जलवा देखने को मिला. दोनों ने 2-2 गोल किए और पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद डाला.
हरमनप्रीत और अभिषेक के अलावा एक गोल हार्दिक सिंह ने किया. वहीं, पाकिस्तान की तरफ से हनान शाहिद ने दो गोल किए जबकि सुफियान खान ने एक गोल किया और टीम को हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले की बात करें तो हरमनप्रीत ने दिन की शुरुआत अपने अंदाज में की. उन्होंने पहले पेनल्टी कॉर्नर पर ड्रैग फ्लिक से गोल दाग. वहीं, छह मिनट बाद ही अभिषेक एक्शन में आए. उन्होंने बेहतरीन ड्रिबलिंग करते हुए स्कोर 2-0 कर दिया.
21वें मिनट में हरमनप्रीत ने फिर कमाल दिखाया. उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर एक चालाकी भरा पास देने की कोशिश की, लेकिन गेंद वापस उनके पास आई. कप्तान ने शानदार शॉट से गोलकीपर को मात देते हुए गोल दाग दिया. हालांकि, इसके एक मिनट बाद ही पाकिस्तान की टीम ने कमबैक किया और हनान ने टीम का खाता खोला. 24वें मिनट में दोनों टीमों ने एक-एक गोल किया और स्कोर 4-2 तक पहुंचा.
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हाफ टाइम तक पाकिस्तान रेस में थी, लेकिन इसके बाद भारत ने जलवा दिखाया. पांच मिनट के अंदर ही, हार्दिक ने एक शानदार गोल दागा और टीम का स्कोर 5-2 हुआ. पाकिस्तान का तीसरा गोल चौथे क्वार्टर में देखने को मिला. लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की टीम पूरा जोर लगाती रही, लेकिन आंकड़ा तीन से ऊपर नहीं गया और भारत ने शानदार जीत दर्ज की.