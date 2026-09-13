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जीत की हैट्रिक: महिला जूनियर एशिया कप में भारत बना चैंपियन, चीन को हराकर लगातार तीसरी बार खिताब पर किया कब्जा

India vs China Hockey Final: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर विमेंस जूनियर एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया है. सानिका चंद्रकांत माने के निर्णायक गोल के दम पर भारत ने लगातार तीसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की और एफआईएच जूनियर विश्व कप 2027 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 13, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:39 PM IST
जीत की हैट्रिक: महिला जूनियर एशिया कप में भारत बना चैंपियन, चीन को हराकर लगातार तीसरी बार खिताब पर किया कब्जा
Image Credit: भारत ने जूनियर एशिया कप जीता.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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