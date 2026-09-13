/जीत की हैट्रिक: महिला जूनियर एशिया कप में भारत बना चैंपियन, चीन को हराकर लगातार तीसरी बार खिताब पर किया कब्जा

India vs China Hockey Final: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने हुलुनबुइर के मोकी ट्रेनिंग बेस में खेले गए एक रोमांचक और कड़े फाइनल मुकाबले में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर विमेंस जूनियर एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया है. इस खिताबी मैच में भारत की ओर से सानिका चंद्रकांत माने ने खेल के 17वें मिनट (दूसरे क्वार्टर) में मैदान गोल (फील्ड गोल) दागकर भारत को बढ़त दिलाई. इसके बाद मौजूदा विजेता भारत ने पूरे मुकाबले में अपनी इस मामूली बढ़त का बचाव किया और टूर्नामेंट में बिना कोई मैच गंवाए वर्ष 2023 और 2024 के बाद लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की.
इस महाद्वीपीय जीत के साथ ही भारतीय टीम ने एफआईएच जूनियर विश्व कप 2027 के लिए भी अपना टिकट पक्का कर लिया है. यह जीत भारतीय जूनियर महिला टीम के एशिया में बढ़ते दबदबे को दर्शाती है. पूरे टूर्नामेंट में जहां भारत ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीमों को बड़े अंतर से पछाड़ा. वहीं फाइनल मैच में मेजबान चीन के खिलाफ धैर्य और रक्षात्मक अनुशासन का परिचय देते हुए 1-0 के अंतर से जीत हासिल की. इस महाद्वीपीय जीत के बाद हॉकी इंडिया ने खिताबी विजेता टीम के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को ₹3 लाख और सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.
Hockey India rewards the Indian Junior Women’s Team for their title-winning campaign at the AHF Junior Asia Cup 2026!
₹3 lakh to each player and ₹1.5 lakh to each of the support staff.
The title win also confirms a spot… pic.twitter.com/CO5kP3pFJP
— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
टूर्नामेंट के एलीट पूल चरण में चीन ने भारत के आक्रामक अटैक को रोकते हुए मैच 0-0 से ड्रॉ खेला था, जो इस प्रतियोगिता का एकमात्र मुकाबला था जिसमें भारतीय टीम गोल नहीं कर सकी थी. हालांकि, भारत 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 10 अंक लेकर पूल में शीर्ष पर रहा था. फाइनल मुकाबले में दांव बहुत ऊंचे थे और चीन अपने घरेलू मैदान पर खेल रहा था, लेकिन सानिका चंद्रकांत माने के 17वें मिनट में किए गए गोल ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जो अंत तक निर्णायक साबित हुई.
INDIAN WOMEN"S TEAM ARE THE AHF JUNIOR ASIA CUP 2026 CHAMPIONS FOR THE THIRD TIME IN A ROW!
The golden legacy continues with a 1-0 win over China in the final.
The title win confirms a spot in the FIH Junior World Cup… pic.twitter.com/gk811zNSTX
— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
भारत ने अपने अभियान की शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. टीम ने अपने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताबी रक्षा का आगाज किया और इसके बाद मलेशिया को 11-1 से शिकस्त दी. अगले मैच में भारत ने जापान को 7-0 से हराया और फिर चीन के खिलाफ 0-0 का ड्रॉ खेलकर एलीट पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया.
The Indian Junior Women’s Team have done it again, beating China 1-0 to lift the AHF Junior Asia Cup 2026 title! Thanks to the 17th minute strike by Sanika Chandrakant Mane!
A hat-trick of Jr Women's Asia Cup titles… pic.twitter.com/7d9qBD0w08
— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
क्वाार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एकतरफा खेल दिखाते हुए 19-0 की विशाल जीत दर्ज की, जिसमें सानिका माने ने दो गोल दागे. इसके बाद सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से पराजित किया, जहां ड्रैग-फ्लिक विशेषज्ञ सुप्रिया ने पेनल्टी कॉर्नर पर हैट्रिक बनाई और मधु सिदार व सुखवीर कौर ने एक-एक गोल किया. वहीं चीन ने दूसरे सेमीफाइनल में जापान को 6-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. खिताबी मुकाबले में भारत ने अपने मजबूत रक्षात्मक खेल के दम पर 1-0 की ऐतिहासिक जीत हासिल की.