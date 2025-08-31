चीन के बाद जापान भी धराशायी... हॉकी एशिया कप में भारत का दबदबा, दो जीत के साथ सुपर-4 में एंट्री
Advertisement
trendingNow12903765
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

चीन के बाद जापान भी धराशायी... हॉकी एशिया कप में भारत का दबदबा, दो जीत के साथ सुपर-4 में एंट्री

बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का दबदबा कायम है. चीन के बाद हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जापान को भी धूल चटा दी. लगातार दो जीत के साथ भारत ने सुपर-4 स्टेज के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 31, 2025, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन के बाद जापान भी धराशायी... हॉकी एशिया कप में भारत का दबदबा, दो जीत के साथ सुपर-4 में एंट्री

India vs Japan, Hockey Asia Cup 2025: बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का दबदबा कायम है. चीन के बाद हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जापान को भी धूल चटा दी. लगातार दो जीत के साथ भारत ने सुपर-4 स्टेज के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है. एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने जापान को 3-2 से हराकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली. हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल और मंदीप सिंह ने शुरुआती गोल किए.

हरमनप्रीत और मनदीप ने किए गोल

कप्तान हरमनप्रीत ने हमेशा की तरह तीसरे क्वार्टर के अंत में जापान के खिलाफ पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को दो गोल की बढ़त दिलाई. हालांकि, भारत ने कई मौके गंवाए और जापान ने दूसरे हाफ के शुरुआती समय में एक गोल करके मेजबानों पर दबाव बनाया. इसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ हमला बोला. हालांकि, जापान ने तीसरे क्वार्टर के ज्यादातर समय तक भारत को गोल से दूर रखा, लेकिन मेजबान टीम ने क्वार्टर के अंत में एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, जिसे कप्तान हरमनप्रीत ने गोल में बदला. पहले क्वार्टर के शुरुआती मिनटों में हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह के गोल ही दोनों टीमों के बीच पहले हाफ का अंतर थे. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

indian hockeyHockey Asia Cup 2025

Trending news

रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
;