चीन के बाद जापान भी धराशायी... हॉकी एशिया कप में भारत का दबदबा, दो जीत के साथ सुपर-4 में एंट्री

India vs Japan, Hockey Asia Cup 2025: बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का दबदबा कायम है. चीन के बाद हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने जापान को भी धूल चटा दी. लगातार दो जीत के साथ भारत ने सुपर-4 स्टेज के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है. एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने जापान को 3-2 से हराकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली. हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल और मंदीप सिंह ने शुरुआती गोल किए.

हरमनप्रीत और मनदीप ने किए गोल

कप्तान हरमनप्रीत ने हमेशा की तरह तीसरे क्वार्टर के अंत में जापान के खिलाफ पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को दो गोल की बढ़त दिलाई. हालांकि, भारत ने कई मौके गंवाए और जापान ने दूसरे हाफ के शुरुआती समय में एक गोल करके मेजबानों पर दबाव बनाया. इसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ हमला बोला. हालांकि, जापान ने तीसरे क्वार्टर के ज्यादातर समय तक भारत को गोल से दूर रखा, लेकिन मेजबान टीम ने क्वार्टर के अंत में एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, जिसे कप्तान हरमनप्रीत ने गोल में बदला. पहले क्वार्टर के शुरुआती मिनटों में हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह के गोल ही दोनों टीमों के बीच पहले हाफ का अंतर थे.